Минюст просит ужесточить ответственность за неуплату алиментов

Министерство юстиции подготовило законопроект, ужесточающий ответственность за неуплату алиментов детям и нетрудоспособным родителям, сообщили в пресс-службе ведомства.

Поправки предлагается внести в ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). В Минюсте напомнили, что статьей устанавливается ответственность за неуплату алиментов, если это деяние было совершено неоднократно.

Сейчас в возбуждении такого дела могут отказать, если должник изредка, не регулярно, но все же проводит «несущественные выплаты». При этом их размер ниже того, который установлен решением суда по выплате алиментов или другими документами, отметили в Минюсте.

Новый законопроект призван исключить «такую возможность уклонения от уголовной ответственности». В ведомстве считают, что принятие этого законопроекта позволит обеспечить защиту несовершеннолетних детей, нетрудоспособных молодых людей, достигших 18-летнего возраста и нетрудоспособных родителей. «Позволит <...> исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников, а также будет способствовать повышению оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов», – говорится в сообщении.

В июне Минюст предложил новый вид алиментов, который обяжет обеспечивать детей жильем. В ведомстве пояснили, что при исключительных обстоятельствах при разводе не живущий с ребенком родитель будет обязан участвовать в обеспечении его жилым помещением, напоминает РБК.

Москва, Иван Гридин

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