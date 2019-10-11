Ушел из жизни легендарный космонавт Алексей Леонов – он первым в мире вышел в открытый космос

В Москве на 86-м году жизни скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов. Он стал первым человеком в мире, вышедшим в открытый космос. В последние годы он тяжело болел. О смерти Леонова сообщается на сайте Роскосмоса.

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Западно-Сибирского края (сейчас – Кемеровская область). Он был одиннадцатым советским космонавтов, а также первым человеком, который совершил выход открытый космос. Леонов дважды Герой Советского Союза.

Стоит отметить, что Леонова зачислили в первый отряд советских космонавтов в 1960 году. В марте 1965 года он вместе с Павлом Беляевым совершил полет в космос в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2». В ходе полета осуществил первый в истории космонавтики выход в открытый космос. Однако при возвращении возникла нештатная ситуация – космический скафандр неожиданно раздулся, что едва не стало препятствием его возращению в космический корабль. Леонову пришлось стравливать давление и в нарушение инструкции влезать в люк головой вперед. За проявленное мужество и героизм во время полета 23 марта 1965 года Леонову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В июле 1975 года Леонов участвовал в первом совместном космическом полете советского корабля «Союз-19» в качестве командира корабля и американского Apollo. Тогда впервые в мире была проведена стыковка кораблей двух разных стран. 22 июля 1975 года он был во второй раз удостоен звания Герой Советского Союза.

Прощание и похороны Леонова состоятся во вторник, 15 октября, на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Начало траурной церемонии в 11:00.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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