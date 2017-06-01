Введение запрета на соцсети детям обойдется слишком дорого Законопроект вернут на доработку

Законопроект, предполагающий введение запрета на использование социальных сетей детьми до 14 лет, будет возвращен инициатору депутату Виталию Милонову. Юристы Госдумы завернули документ, так как он оформлен не в соответствии с законодательством. Кроме того, нововведение повлечет дополнительные расходы бюджета. Примечательно, что содержательная часть проекта нареканий не вызвала, заключение касается именно правовой стороны вопроса.

Законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей» был разработан депутатами Законодательного собрания Ленобласти. Помимо введения полного запрета для детей, не достигших 14-летнего возраста, на использование соцсетей, документ также предполагает строгий порядок допуска и идентификации пользователей, которых обяжут создавать страницы только под своим настоящим именем, а при регистрации придется предоставить паспортные данные. Законопроект был внесен в Госдуму 5 апреля.

Ленинградские депутаты предложили обязать владельца сервиса проверить при регистрации нового аккаунта паспортные данные у российских и иностранных граждан. Если это не будет сделано, администрации соцсети будет грозить штраф. Контроль над сервисами должен вести на Роскомнадзор, пишут «Известия». Более того, дополнительный надзор будет осуществлять новый межведомственный координационный орган.

В правовом управлении Госдумы посчитали, что наделение Роскомнадзора дополнительными функциями, как и создание нового межведомственного координационного органа повлечет дополнительные расходы федбюджета. Для того, чтобы законопроект прошел дальше, на него нужно получить заключение правительства.

Кроме того, документ предусматривал добавление статей в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), а согласно норме, подписанной президентом 17 апреля 2017 года, такие поправки должны вноситься отдельным федеральным законом.

По этим причинам законопроект должен быть возвращен инициатору на доработку, заключили парламентские юристы.

Сам Виталий Милонов уверен, что документ после внесения необходимых изменений будет одобрен, рано или поздно.

Тем временем, эксперты не уверены, что меры, предлагаемые в законопроекте, удержат детей от негативного влияния социальных сетей. Подростки быстро найдут способы обхода блокировки, а запрет только привлечет их внимание.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 31.05.17

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