Ученые: через 120 лет роботы заменят человека во всех профессиях

Группа ученых из Великобритании и США назвала сроки, когда роботы заменят человека. По их мнению, искусственный интеллект превзойдет человеческий на всех возможных рабочих позициях через 120 лет.

Авторы работы опросили 352 эксперта в сфере искусственного интеллекта по всему миру и пришли к выводу, что в первую очередь компьютер заменит переводчиков. По словам ученых, это произойдет уже к 2024 году, говорится в публикации New Scientist.

Затем к 2026 году роботы смогут писать сочинение по окончании средней школы, а еще через год заменят дальнобойщиков. Живые продавцы исчезнут из магазинов в 2031 году.

К середине века искусственный интеллект начнет вытеснять с рынка высококвалифицированных специалистов, в частности, писателей-беллетристов машины сменят к 2049 году, а хирургов – к 2053 году.

С вероятностью 50% компьютеры сменят человека практически во всем через 45 лет, а через 120 лет на производстве не останется живых людей.

Оксфорд, Зоя Осколкова

Оксфорд. Другие новости 01.06.17

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