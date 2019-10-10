Ростех разработал комплекс для борьбы с дронами

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) разработал станцию радиоподсвета цели (РПЦ), способную обнаружить миниатюрные беспилотные летательные аппараты (БЛА) на расстоянии до 7,5 км, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Традиционные методы радиолокации не обеспечивают надежное обнаружение БЛА с малой отражающей поверхностью. Разработка нашего холдинга «Росэлектроника» успешно решает эту задачу», – рассказал исполнительный директор корпорации Олег Евтушенко.

Станция радиоподсвета цели предназначена для обнаружения и сопровождения малоразмерных и малоконтрастных целей с эффективной площадью рассеивания от 30 квадратных сантиметров, широким диапазоном скоростей и возможностью совершения полетов на малых и сверхмалых высотах, сообщили в госкорпорации.

Изделие состоит из компактной многоканальной радиолокационной станции Ка-диапазона, поворотного устройства, которое обеспечивает обзор во всех направлениях, и ноутбука управления. Координировать работу станции можно как вручную, так и автоматически. При обнаружении объекта аппаратура передает информацию на диспетчерский пульт или в центр управления.

По словам Евтушенко, малоразмерные дроны могут представлять серьезную опасность – они способны вести наблюдение, разведку, нести взрывчатку или другие вооружения и служить средством нападения. Действовать в одиночку или в составе целого «роя дронов».

Первые образцы новой радиолокационной станции уже прошли полевые испытания.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.10.19

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