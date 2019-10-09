Экс-гендиректор АНПЗ обжаловал решение суда, лишившее его «золотого парашюта»

Экс-гендиректор «Антипинского нефтеперерабатывающего завода» Геннадий Лисовиченко оспорил решение суда, отказавшего ему в «золотом парашюте». Лисовиченко подал апелляционную жалобу в Ленинский суд города Тюмени. Информация об этом размещена на сайте суда.

Лисовиченко обжалует решение суда от 9 августа 2019 года, отказавшего ему в иске к Антипинскому НПЗ. Лисовиченко требовал 10 млн долларов США в качестве премии за достижение производственных показателей.

Сейчас апелляционная жалоба экс-гендиректора АНПЗ принята к рассмотрению. О дате рассмотрения информации нет.

Ранее «Новый День» сообщал, что в отношении Геннадия Лисовиченко и экс-владельца «Антипинского НПЗ» Дмитрия Мазурова были возбуждены уголовные дела. Нынешний собственник завода, Сбербанк, обвинил бывших менеджеров предприятия в многомиллионных хищениях.

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