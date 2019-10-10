«На стройках будет некому работать». В Тюменской области повысили стоимость патента для гастарбайтеров

В Тюменской области стоимость ежемесячного патента (дает право работать в регионе – прим. ред.) для иностранных рабочих возрастет на 282 рубля. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по бюджету тюменской областной думы 10 октября. Как сообщил и.о. директора департамента финансов тюменской области Михаил Таранов, в 2020 году стоимость патента составит 5741 рубль в месяц. В текущем году цена патента равна 5469 рублей.

Рост цены патента возмутил депутата-единоросса Богдана Богославца, он заявил, что это негативно скажется на строительной отрасли – зарплата иностранных рабочих на стройках давно не повышалась, при этом стоимость патента все время повышается. При этом именно гастарбайтеры, по словам Богославца, «вытянули» все тюменские стройки.

«Скоро на стройках работать будет некому», – резюмировал депутат.

В ответ Михаил Таранов сообщил, что цена патента справедлива и не превышает 13 процентов от среднего уровня оплаты труда в регионе, то есть гастарбайтеры платят примерно такую же часть от своих доходов, как и граждане России.

Таранов рассказал, что в 2019 году от продажи патентов ожидается поступление в размере 900 млн рублей. В 2020 году, несмотря на повышение цены, доход от патентов снизится и составит примерно 750 млн рублей. Причина – окончание основных работ на тобольской нефтехимической площадке. «Рабочие уезжают», – констатировал Таранов.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 10.10.19

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