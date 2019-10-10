Тюменские депутаты хотят повысить размер маткапитала в 5 раз

Тюменские депутаты предлагают повысить размер регионального материнского капитала с 40 тысяч рублей до 220 тысяч 248 рублей. Такой законопроект внесли на рассмотрение комитета по соцполитике областной думы члены фракции КПРФ.

Авторы законопроекта указывают, что размер регионального материнского (семейного) капитала в Тюменской области является одним из самых низких по стране. Так, в Иркутской, Московской, Омской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской областях и в ряде других регионов выплачивается 100 тысяч рублей и более.

В Хабаровском крае выплачивается 250 тысяч рублей при рождении третьего и последующего ребенка. Эту сумму можно потратить на увеличение жилплощади.

В Удмуртской Республике выплачивается компенсация в размере 300 тысяч рублей на покрытие затрат по ипотечному кредитованию (для погашения кредита и процентов по нему).

«В Тюменской области выплата регионального маткапитала представляется компенсацией женщинам за потерянный в связи с материнством доход на постоянном месте работы. В настоящее время сумма выплаты – 40 тысяч рублей примерно соответствует ежемесячному двойному МРОТу за 2012 год (время последнего увеличения размера регионального маткапитала), умноженному на количество месяцев отпуска по беременности и родам, – говорится в пояснительной записке. – Представляется несправедливым оплачивать труд матерей по уходу за ребенком по минимально допустимому уровню оплаты труда. Предлагается поощрять женщин, родивших третьего ребенка, денежным пособием, формируемым исходя из средней зарплаты по региону».

За январь – май 2019 года среднемесячная зарплата в Тюменской области составила 47 тысяч 196 рублей. Учитывая продолжительность отпуска по беременности и родам в 140 дней (4,6 месяца) размер регионального материнского капитала, по расчетам депутатов, должен составить 220 тысяч 248 рублей.

Тюмень, служба информации

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