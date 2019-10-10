Тюменские следователи выехали в школу, в которой учитель избил учеников (ВИДЕО)

Прокуратура Тюменского района начала проверку «непедагогического поведения» учителя Боровской средней школы. Видео было снято одним из учеников и размещено в группе «ЧС Тюмени» в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 10 октября.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ходе проверки «будет дана правовая оценка действиям учителя и администрации образовательного учреждения».

На размещенном в соцсети видео заснят конфликт между учителем и учениками 9 класса на уроке ОБЖ. Учитель ходит между рядами парт и кричит на сидящих старшеклассников матом. Некоторых юношей он толкает со словами: «Ты что, особенный? Вы дебилы?». В ролике не показано, что привело к возникновению конфликтной ситуации.

Видео собрало почти семьсот комментариев. Часть комментаторов называют действия учителя непедагогичными, ужасными и пишут, что педагог не должен был опускаться до насилия. Другие комментаторы говорят, что учителя «довели» сами ученики, которые слушали музыку на уроке и издевались над преподавателем. Один из комментаторов написал, что сам учится в этой школе у этого преподавателя, и тот никогда не позволял себе грубого поведения.

В той же группе «ВКонтакте» размещен пост с призывом не увольнять учителя. Автор поста пишет, что является учеником преподавателя. «Если его погонят из школы, то это будет несправедливо», – пишет автор поста и призывает делать репост записи.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области сообщили, что ведомство также начало доследственую проверку по данному факту. «Следователи СК России в настоящий момент выехали в школу», – сообщили в пресс-службе.

Получить комментарии в школе не удалось – директор не может поговорить с журналистами, поскольку общается с прокуратурой и родителями.

Тюмень, служба информации

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