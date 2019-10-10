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Пятница, 11 октября 2019, 19:15 мск

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Тюменский «мусорный» регоператор опять не может в срок достроить завод в Тобольске

фото – pixabay.com

Региональный оператор по обращению с коммунальными отходами в Тюменской области, компания «ТЭО», снова перенесла срок сдачи мусоросортировочного завода в Тобольске. Новые даты руководитель «ТЭО» Константин Фрумкин озвучил депутатам облдумы на заседании комитета по экономической политике и природопользованию в четверг, 10 октября.

Фрумкин рассказал, что разрешение на ввод тобольского завода в эксплуатацию планируется получить до конца 2019 года. В июле он обещал, что тобольский мусоросортировочный завод будет введен в строй в октябре 2019 года, такой же срок называл ранее глава Тобольска Максим Афанасьев. В «ТЭО» говорили, что тобольский мусоросортировочный завод уже летом был готов на 80%. В конце июля – в начале августа ТЭО заявила о намерении начать благоустройство территории предприятия и приступить к пусконаладочным работам, в августе был объявлен набор персонала на предприятие. Теперь срок сдачи предприятия вновь отодвигается.

Ориентировочное время введения в эксплуатацию еще одной площадки – ишимского мусоросортировочного завода – февраль 2020 года. Тут ничего не изменилось по срокам.

Поставку модульной мусороперегрузочной станции для Ялуторовска «ТЭО» планирует получить в конце 2019 – начале 2020 года.

Отметим, что прокуратура уже наказывала «ТЭО» за срыв сроков строительства мусоросортировочных заводов. В апреле 2019 года замгенпрокурора в УрФО Юрий Гулягин на совещании в правительстве Тюменской области усомнился в способности регоператора своевременно ввести объекты в строй.

Компанию «ТЭО» контролируют уральские энергетики Артем Биков и Алексей Бобров.

Тюмень, Тобольск, служба информации

Тюмень, Тобольск. Другие новости 10.10.19

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© 2019, РИА «Новый День»

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