Помощницу тюменского депутата Госдумы наградили за мужественный поступок

Губернатор Тюменской области Александр Моор наградил знаком отличия «За мужественный поступок» Ирину Гаврилову, помощницу депутата Госдумы Эрнеста Валеева. Постановление подписано в четверг, 10 октября, однако ни в пресс-службе губернатора, ни в его аппарате не смогли рассказать, за что именно была награждена помощница депутата.

В пресс-службе губернатора Тюменской области сказали, что не располагают такой информацией и предложили обратиться в аппарат губернатора. Сотрудница аппарата , ответственная за документ, оказалась в отпуске. В аппарате предложили отправить официальный запрос информации либо позвонить на следующей неделе – примерно в четверг.

Обновлено в 14:21. Как рассказал «Новому Дню» Эрнест Валеев, Ирину Гаврилову наградили за спасение 4-летнего мальчика из пожара 2 года назад. Тогда в квартире соседей Гавриловой по подъезду случился пожар, ребенок при этом был дома один. Гаврилова смогла вывести мальчика из загоревшейся квартиры и оказала ребенку первую помощь.

Эрнест Валеев объяснил, что сразу наградить смелую женщину не получилось. «Этот момент как-то упустили», – объяснил депутат. Сейчас награда нашла своего героя.

Согласно опубликованному на официальном сайте правовой информации постановлению, знаком отличия, кроме Гавриловой, награждены ученик 9 класса Щетковской средней общеобразовательной школы Ярковского района Артем Васильев, Андрей Ермолаев, мастер-спасатель «32 отряда федеральной противопожарной службы по Тюменской области» и Денис Журавлев, замначальника службы – начальника смены службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Тюменской области».

Тюмень, служба информации

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