Тюменские гаишники поймали браконьера с тушей косули

В Тобольском районе гаишники задержали браконьера с тушей незаконно добытой косули. Охотнику грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе областной полиции.

Задержали браконьера инспекторы ГИБДД межмуниципального отдела полиции «Тобольский». В отдел поступила информация об охотнике, который добыл дикое животное в охотничьем угодии Ярковского района, хотя сезон охоты официально закрыт. Мужчина направлялся в сторону трассы «Тюмень – Ханты-Мансийск» и был задержан сотрудниками ГИБДД. В багажнике автомобиля была обнаружена туша косули.

У 36-летнего мужчины не оказалось при себе лицензии на охоту на диких животных. Сумма ущерба, который браконьер причинил государству – 40 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело о «незаконной охоте, совершенной с применением механического транспортного средства».

Напомним, в феврале этого года в Курганской области был задержан за браконьерство помощник депутата тюменской областной думы Виктора Рейна – Виталий Красноштанов. Вместе с еще троими мужчинами он незаконно добыл шесть косуль, некоторые животные были беременными. Возникший после задержания медийный скандал стоил Красноштанову членства в «Единой России».

Тюмень, служба информации

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