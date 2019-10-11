Югорские спасатели нашли тело одного из троих пропавших рыбаков

Югорские спасатели нашли тело одного из рыбаков, пропавших в Октябрьском районе округа. Еще 3 октября трое мужчин поехали на рыбалку на реку Обь в поселке Октябрьское и не вернулись, связь с ними была потеряна.

5 октября спасатели выехали на поиски. Они обследовали 17,7 км береговой линии от поселка Октябрьское до поселка Андра, визуальным методом – 5 кв. км. водной акватории. На второй день на реке была найдена пустая лодка. Водолазы обследовали акваторию в предполагаемом месте происшествия. Также обследование велось методом траления.

«Накануне тело одного из рыбаков нашли на поверхности реки недалеко от того места, где была ранее обнаружена лодка. Поиски двоих мужчин продолжаются», – сообщили «Новому Дню» в «Центроспас-Югория».

Октябрьский район, служба информации

Октябрьский район. Другие новости 10.10.19

Пиромана, спалившего семь жилых домов в Югре, задержали в Краснодаре. / Власти Югры придумали награду для эффективных мэров. / Полпред Цуканов заявил о ликвидации «Корпорации развития» и разоблачил экс-сотрудника полпредства. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»