Разрекламированная ямальская трасса пошла волнами (ФОТО)

Жители Ямала удивлены качеством новой трассы Салехард-Надым. В соцсети «ВКонтакте», в группе «Емал», опубликовано фото дороги, на которой видны сильные провалы и ямы. Рядом с провалами следы экстренного торможения, видимо, не один автолюбитель слишком поздно увидел, в каком состоянии дорога. Люди недоумевают: трасса, на которую тратят миллиарды рублей, уже пошла волнами.

В администрации ЯНАО сообщили, что они знают про опасный участок и что соответствующий дорожный знак там стоит. «На участке км 998 – км 999 трассы Надым -Салехард, установлены запрещающие знаки «ограничение скорости» – 40 км/ч и предупреждающие знаки «неровная дорога», – сказали в администрации.

Причины серьезной деформации дорожного профиля там не могут назвать. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО ждут итогов обследования участка: «Сейчас подрядная организация совместно с ООО НПФ «Дорцентр» обследует участок трассы, чтобы выяснить причины возникновения просадок. После официального заключения дорожники приступят к устранению дефектов».

Подрядчиком на этом участке трассы является очень известная на Ямале компания – «Уренгойдорстрой». Это предприятие, которым ранее владели члены семьи первого замгубернатора ЯНАО Алексея Ситникова.

Устранять дефекты дорожники, очевидно, будут в период, когда будут заморозки. По версии властей округа, надзор за строительством был качественным. Причиной деформации дорожной одежды могли стать природные особенности Крайнего Севера.

«Проект строительства дороги прошел государственную экспертизу. На всех этапах проведения работ привлекался строительный надзор. Получено заключение о соответствии построенного обьекта требованиям технических регламентов. Риски строительства дорог на вечной мерзлоте закладываются сразу. Независимо от результатов исследования причин деформации дороги, подрядчик по гарантии все устранит»,– пообещали в окружном Дептрансе. Обновлено в 13:09.

Дорога Салехард-Надым – один из мегапроектов Ямала, о котором регулярно говорят власти. За все годы строительство в нее вложили 60 млрд рублей. Дорогу недавно смотрел губернатор Дмитрий Артюхов в ходе своего автопробега по территории округа.

Салехард, служба информации

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