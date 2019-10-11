Лидер группы «Звери» показал аварийные бараки Ноябрьска (ФОТО)

Лидер группы «Звери» показал миру бараки и аварийное жилье Ноябрьска. В аккаунте Романа Билыка в инстаграм появилось несколько изображений ветхих домов. Фото опубликованы 10 октября 2019 года. В этот день в городе был концерт музыкантов.

Пост озаглавлен так: «Сегодня Ноябрьск». Помимо бараков на картинках также – нефтяники, трубы, один из объектов ТЭК и знаменитый комар – скульптура из железных запчастей. На фото с нефтяниками музыкант поставил креативные хэштеги. #звери #отдыхаемребята #завтранаработу #качаем #тутмного #гдеденьги

Фото Романа были перепощены в группе «Нетипичный Ноябрьск» «ВКонтакте».Под постом жители обсуждают, как увидел музыкант их город. Одни рады, что Роман Билык привлекает внимание к проблеме аварийного жилья. Другие уверены, что артист опозорил их город, не показав ничего хорошего.

«Экскурсия по городам-призракам», – пишут люди. «А че не подписали, что здесь средняя зарплата 100 тыс.рублей», – спрашивает еще один подписчик.

В Ноябрьске два градообразующих предприятия – «Газпром добыча Ноябрьск» и «Ноябрьскнефтегаз».

Проблема балков актуальна для всего Ямала.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 11.10.19

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