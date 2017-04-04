В Киргизии открылись первые бесплатные социальные магазины для малоимущих

Публикации за 04.04.17

В Оше и Бишкеке был запущен необычный проект, призванный поддержать малоимущие категории населения. В городах появились социальные магазины, придя в которые, нуждающиеся в помощи могут получить не только продукты питания первой необходимости, но и одежду, и другие вещи, которые могут понадобиться многодетным мамам, пенсионерам, и другим людям, оказавшимся в затруднительной финансовой ситуации.

Аналогичный проект «магазинов за спасибо» уже более года функционирует в соседнем Казахстане. Там, благодаря республиканскому Клубу добряков и ряду волонтёров, как и в России, и ряде других стран мира, можно получить «за спасибо» не только еду и одежду, но и посуду, постельное бельё, и даже мелкую технику и мебель. Все сдаваемые «товары» по правилам должны быть опрятными и чистыми – весь ассортимент магазинов тщательно проверяется санитарно-эпидемиологической службой. Пример, когда вещи, уже не нужные одним гражданам, могут стать полезными для других, переняли и в Кыргызстане – в ОФ «Руки добра». Первый социальный магазин открылся в Бишкеке в ноябре 2016 года на пересечении улиц Ахунбаева и Бакаева, территорию для него предоставили в фонде «Дорога перемен». Раз в неделю по четвергам магазин открывает свои двери.

– В наш магазин приходят абсолютно за всем: от продуктов до мыломоющих средств. Всё, что мы смогли собрать за неделю, предоставляем. Мы ведём списки людей – сейчас у нас 125 посетителей, среди которых есть люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны войны… Некоторые приходят со дня открытия. Мы выезжаем и знакомимся с нуждающейся семьей на месте, работаем с квартальными, с домкомами, собираем информацию на ту или иную семью, чтобы знать, что людям действительно нужна помощь, и что им нужно, – говорит Алёна КОНОРЕВА, глава ОФ «Руки добра».

Нужды, действительно, разные: среди посетителей магазина – не только пенсионеры и ветераны, но и родители детей с ограниченными возможностями, мамы и папы-одиночки, многодетные семьи, временные безработные, которым нужно как-то перебиться. Чтобы оказать им всем поддержку, представители организации либо проводят волонтёрские сборы, либо просят помощи у торговых сетей – последние помогают разово. Более активны неравнодушные кыргызстанцы.

Аналогичный проект запустили и в Оше. Социальный магазин «Хадия», что в переводе с арабского значит «Подарок», пока работает только для жителей территориального управления № 9, и продукты раздаются строго по лимиту: одна пачка чая, сахара, бутылка масла в одни руки, чтобы хватило на всех нуждающихся в помощи. С одеждой проще – её в избытке приносят горожане, причём, в хорошем состоянии.

– Идея создания магазина пришла к нам во время обхода домов малоимущих. У одних не хватает продуктов питания, другие не могут одеть и собрать детей в школу… Посовещавшись, мы решили открыть точку, куда могут прийти нуждающиеся в материальной помощи, а более обеспеченные люди смогут бесплатно принести вещи, предоставлять продукты, – говорит секретарь территориального совета микрорайона «Амир-Тимур» Мамир АБДУЛЛАЕВ. – Открыть этот магазин нам помогли местные бизнесмены. Уже на следующий день выделили средства на покупку одежды, продуктов нуждающимся, а продавцы рынка «Кара-Суу» делают нам огромные скидки во время закупок.

Чтобы поддержать тех, кто и вправду нуждается, там запустили целую систему.

– Мы разработали концепцию, по которой станем работать через квартальные комитеты и домкомов. Они хорошо знают свою территорию и людей. Если они будут давать справку о семейном положении, то согласно ей можно будет получить нужные товары, – поясняет чиновник. – Это нужно для того, чтобы помощь предоставлялась именно тем, кто реально беден и не может себе позволить купить вещи. Ведь возможностью бесплатно приобрести что-то могут воспользоваться и люди, которые остро не нуждаются в помоши.

Мэрия города уже заявила о поддержке проекта. Таким образом, социальные магазины появятся и в других районах Оша.

Кыргызстан, Бишкек, Елена Короткова

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