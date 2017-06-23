Киевский кондитер дал трещину: Асад и тот крепче / Украинской оппозиции не удастся объявить импичмент Порошенко, но остатки доверия к руководителю страны навсегда подорваны

В Верховной Раде Украины в ближайшее время будет рассмотрен импичмент ныне действующему президенту Петру Порошенко, который на днях был запущен Киевским областным советом. Инициатором выступила партия «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко, поддержать в парламенте её готовы «Оппозиционный блок» и «Самопомощь».

Вероятность присоединения к голосованию выразила и Радикальная партия Олега Ляшко. Сама Тимошенко прокомментировала свои действия так: «Порошенко давно наработал на импичмент – с того момента, как начал зарабатывать на крови, на войне со своим коррумпированным окружением».

Есть, правда, у сторонников импичмента одно серьезное препятствие: закона об импичменте на Украине попросту нет! Как проводить эту процедуру, как должен реагировать на это суд, какова вообще юридическая последовательность действий – ни малейшего понимания.

Украинцы жили и живут в правовом вакууме. Что взбредёт в голову людям вроде Арсена Авакова или Александра Турчинова – мигом принимается. Даже самое абсурдное – вроде запретов георгиевской ленты и соцсетей. Когда же дело доходит до базиса всей государственности – президента, оказывается, что даже самого стандартного закона об его отстранении парламентом или кем-либо ещё нет. Жили люди, одну за другой творили революции, а потом – бац, оказывается импичментом можно сместить руководителя страны! Прогресс налицо. Осталась только самая малость – принять закон об импичменте.

Разумеется, Тимошенко нужно было начинать именно с этого. Но она неглупа – на самом деле, она надеется не на сам импичмент, а на естественное падение рейтинга Порошенко к выборам, которые пройдут в 2019 году. Сейчас Порошенко и так не пользуется доверием украинцев. По данным украинского социологического агентства «Рейтинг», лишь 11,6% граждан поддержали бы нынешнего главу Украины, в то время как Тимошенко – 15,2%. У других потенциальных кандидатов уровень поддержки значительно ниже, самый высокий – у Олега Ляшко и Юрия Бойко (по 8,5%), причем надо иметь в виду, что их электорат не пересекается. «Оранжевая принцесса» гарантированно побеждает и во втором туре – и против Порошенко, и против остальных претендентов.

Сейчас главный вопрос звучит так: сможет ли оппозиция объединиться вокруг фигуры Тимошенко. Она не сможет добиться импичмента Порошенко, но гарантированно пробьёт ещё одно дно, вызвав обрушение доверия к главе Украины среди населения. Проблема Тимошенко заключается в том, на какую оппозицию ей ориентироваться – более националистическую и воинственную («Народный фронт» и Радикальная партия) или умеренную («Оппозиционный блок»).

Меня не покидает ощущение, что Юлия Владимировна поступит более хитро – радикальной риторикой попытается склонить на свою сторону правых политиков, а потом и вовсе взять их структуры под контроль. Невидимый, но крепкий. И даже выступления, хотя бы в форме тайного спонсирования, на её стороне крупных бизнесменов из числа членов «Оппоблока» – вещь довольно предсказуемая. Проект «Юля 2.0» состоится, и весьма скоро.

А что Порошенко? Попытка провести ему импичмент – это индикатор его падения как политика. Как успешный глава государства «шоколадный барон» не состоялся. Постреволюционной Украине, нуждающейся в реформах и окончании вооруженного противостояния в Донбассе, нужен иной руководитель. Более активный, более целеустремленный, более ответственный. Это правда, что такой человек будет для России более опасен, чем счастливо хихикающий при встрече с Трампом кондитер. Его правление обошлось Украине слишком дорого – он войдет в историю, как президент, при котором страна потеряла Крым и Донбасс. Символический успех же всего один – отмена виз с Европой, будет нивелирован националистическими силами, готовыми выйти против Порошенко в любой момент.

Монолитная и сцементированная Украина – вот какой запрос у антироссийской части страны, с недавних пор выступающей синонимом всей Незалежной. Порошенко не способен выполнить этот запрос – он вцепляется в Донбасс, всё еще надеясь предотвратить свой крах. Но все указывает на то, что дальнейшая судьба Украины никак не будет связана с «инаковым» во всех отношениях регионом.

Ещё одно важное последствие попытки Тимошенко провести импичмент: отныне все действия Порошенко и его окружения, направленные на усиление его личной власти, будь то введение военного положения, или делегирование дополнительных полномочий, будут рассматриваться как попытка избежать ответственности и вести к дальнейшему падению поддержки украинцев. И впрямь, скоро по количеству своих сторонников Порошенко сравняется с Савченко.

Воистину, хуже, чем у Порошенко, положения ни у одного из руководителей государств на нашей планете, ни у кого нет. Асад и тот крепче держится.

Москва – Киев, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров

Авторская колонка. Другие новости 23.06.17

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