«Украинский клубок»: Киев сотрясают «мексиканские страсти»

Чудные дела творятся в Незалежной. Пару дней назад крепкие молодчики в масках и балаклавах заблокировали здание телеканала News One, принадлежащего депутату от «Оппозиционного блока» Евгению Мураеву. Глава МВД Арсен Аваков отреагировал на произошедшее совсем не по-европейски, отметив, что «не стоит из негодников делать страдальцев», а «владельцам и редакторам канала стоит прекратить провоцировать людей». Полиция никаких мер не принимает. Чисто Африка на окраине Европы. Но дальше оказалось ещё интереснее.

Об этом пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» гендиректор Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров.

Сотрудники телеканала отметили, что здание блокировали националисты, но националисты были и среди участников демонстрации Саакашвили, которую транслировал News Onе, что и стало причиной нападок со стороны радикалов.

Ларчик открывается просто: националисты не едины. Некоторая их часть, возглавляемая Дмитро Корчинским, судя по всему, по каким-то ведомым только им причинам решила защищать режим Порошенко. А батальон «Донбасс» выступает резко против президента, в то время как «Нацкорпус» и «Правый сектор» (запрещенные в РФ экстремистские организации) находятся в состоянии «оппозиционного нейтралитета», пока не увлекаясь протестами, но на словах поддерживая противников Порошенко. То есть в большинстве своем радикалы находятся в стане оппозиции, но давно известно, что глава МВД опирается на некоторые их группировки с определенными целями. Корчинский лоялен именно Авакову, а не Порошенко, а о лояльности Авакова Порошенко говорить не приходится. В то же время Аваков ведет странную игру – может показаться, что он пытается продемонстрировать лояльность Порошенко в тот момент, когда не так давно был арестован сын самого Авакова – по обвинению в коррупции, но скорее все наоборот – Аваков демонстрирует свои возможности казалось бы аккумулировавшему поддержку силовиков в своих руках украинскому президенту. Знай, мол, на что способны мои парни. А это те самые парни, что в январе-феврале 2014 жгли покрышки на Майдане и молотили цепями «Беркут». С такими грех связываться.

Порошенко вряд ли испытывает столь сильный страх перед ними, но лояльность Авакова для него важна. Особенно в тех условиях, когда возникла угроза оформления союза участников АТО, известных политиков – Саакашвили и Тимошенко, а также олигархов – в их числе взрастивший News One и организовавший партию с Мураевым Рабинович. Такая коалиция способна смести Порошенко. И он вынужден реагировать. Впрочем, арест Саакашвили способен привести к последствиям, диаметрально противоположным порошенковскому расчёту.

Сомнительно, что американцы дали добро на арест Саакашвили. Несмотря на то, что он в целом – отыгранная фигура, у него плотные связи с республиканцами в Конгрессе. К тому же есть понятие демократического имиджа Украины, который в глазах европейцев потухнет окончательно. Митинги и шествия, достаточно беззубые, которые бывший грузинский президент проводит уже пару месяцев, пока что не дали результата и серьезно испугать власть не должны были. Это тот самый случай, когда действуя непредсказуемо, украинская власть повышает уровень стресса в обществе и, особенно среди политических групп, множа число своих противников.

Расчет украинской власти, видимо, был в том, что, лишившись своего главного затейника, оппозиция поутихнет и рассосется. Вероятно, был какой-то сигнал из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое по факту и слило сына Авакова, что следующим может оказаться сам президент и верный ему генпрокурор Луценко. А присоединение к оппозиции боевиков, политиков, олигархов еще и силовиков для Порошенко – это уже гарантированное смещение. Таким образом, после ареста Саакашвили самым логичным шагом станет снятие с поста главы НАБУ Артема Сытника, отчетного лишь перед американцами. А как отреагируют в Вашингтоне, это уже самое интересное.

Сейчас Саакашвили будут предъявлены обвинения в подготовке вооруженного переворота, и скорее всего, будет вестись речь о деньгах Кремля. То есть тут режим захочет убить двух зайцев разом – и популярную фигуру оппозиции в тюрьму запрятать – с дальнейшей экстрадицией в Грузию, и обесчестить его в глазах своих же сторонников. Первое вполне может удастся, а со вторым будут проблемы – всё-таки свой авторитет Саакашвили заработал на ниве антироссийской пропаганды, так что вменить сотрудничество с Москвой будет очень непросто.

Непросто придется и Порошенко в ближайшее время, желавшему войной на Донбассе покончить с внутриполитическим дрязгами, а в итоге получившего и войну, и дрязги.

Авторская колонка. Другие новости 04.12.17

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