В России на четверть выросло число погибших в ДТП детей

Число жертв детей-пассажиров с начала года выросло на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В общей сложности, по данным ГИБДД, в автомобильных авариях погибли 134 ребенка. В Госавтоинспекции считают, что причина в недостаточной компетенции водителей школьных автобусов, а также пренебрежение детскими креслами.

Больше всего ДТП с участием несовершеннолетних произошло в Москве (118), затем идет Краснодарский край (95), Петербург (90), Московская область (89), Татарстан (79). Больше, чем в 2016 году, аварий с детьми стало в Курской области (37 ДТП, рост на 131%), на Камчатке (9, рост 125%), в Белгородской области (24, рост на 84%), в Севастополе (11, рост на 83%) и Пензенской области (40, рост на 81%), пишут «Известия».

Красноярский край выделился самыми негативными последствиями, там в автокатастрофах погибли 8 деток, по 6 жертв зафиксированы в Московской области, Башкирии и Пермском крае, в Крыму и Свердловской области по 5 погибших.

По словам экспертов, основная причина гибели несовершеннолетних в ДТП – неиспользование кресел и бустеров. Кроме того, в целом растет число тяжелых дорожных аварий, а также столкновений, случившихся по вине водителей автобусов. По данным ГИБДД, с начала года произошло 2081 ДТП с участием автобусов, что на 1,5% больше, чем годом ранее.

У российских водителей отмечается отсутствие навыков безопасного вождения. Водители автобусов не следят, чтобы все пассажиры были пристегнуты, не соблюдают безопасную дистанцию и превышают скорость, а также говорят по телефону во время движения. Все эти, казалось бы, мелкие нарушения серьезно увеличивают риск ДТП.

Как отмечают в ГИБДД, более 80% дорожных происшествий происходят из-за человеческого фактора. Из более чем 55 тысяч аварий 48 тысяч произошли по вине водителей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.06.17

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