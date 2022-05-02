Совфед поручил МВД ввести ОСАГО для владельцев самокатов

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендовал проработать введение ОСАГО для владельцев электросамокатов и скутеров. В Совфеде отметили, что эти средства передвижения могут нести большую опасность для пользователей и пешеходов.

В комитете проанализировали данные об авариях с участием средств индивидуальной мобильности, к которым относятся и самокаты. Устройства могут значительно разгоняться, но не имеют эффективных систем безопасности, поэтому угрожают не только пешеходам, но и тем, кто ими пользуется.

«Комитет считает необходимым рекомендовать МВД РФ совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Российским союзом автостраховщиков проработать вопрос об обязательном страховании гражданской ответственности лицами, осуществляющими эксплуатацию средств индивидуальной мобильности», – цитирует решение комитета РИА Новости.

В Совфеде рекомендовали МВД разделить самокаты на используемые в личных и коммерческих целях. А также проработать ограничители скорости, которые можно встроить в конструкцию самокатов и скутеров.

Предложено обучить детей и подростков безопасному использованию средств индивидуальной мобильности. Так, МВД, Минпросвещения и Минтрансу предложено проработать внедрение специальных разделов в действующие программы обучения детей и подростков безопасному поведению на дорогах. РСА на базе некоммерческих образовательных организаций поручено провести практические занятия на ту же тему.

Как сообщал «Новый День», Верховный суд РФ разрешил относить электросамокаты к транспортным средствам. ВС РФ также отметил, что «конструктивные и технические особенности электросамокатов предопределяют высокую степень опасности причинения вреда жизни и здоровью граждан и могут быть источниками повышенной опасности».

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»