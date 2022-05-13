Автозапчасти в России взлетели в цене на треть за последние два месяца

Автомобильные запчасти для кузовного ремонта за март-апрель в среднем подорожали в России на 31%. Сильнее всего прибавили в цене бамперы, передние фары, крылья, двери и капоты, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Тинькофф Страхования». По оценке экспертов рынка, запасы комплектующих на складах заканчиваются, имеющихся объемов хватит на 2-4 месяца работы. Сложности с поставками в Россию обернулись значительным дефицитом бамперов, стекол и фар, что привело к существенному росту цен.

Независимо от марки авто больше всего подорожали бамперы – на 34% передние и на 32% задние. Также на 32% выросли цены на передние фары. Крылья стали дороже на 31%, передние двери – на 30%, капоты, задние двери и решетки радиатора – на 29%. Слабее всех подорожание коснулось стекла – цена прибавила 26%.

Запчасти для кузовного ремонта сильнее всего выросли в цене для Ford (на 83%), Subaru – на 48%, Mercedez-Benz – на 44%, BMW – 41%, Audi – на 39%. Комплектующие для Mitsubishi и Renaul подорожали на 34%, для Volvo – на 33%, для Skoda – на 31%. Менее 30% составил рост цены на запчасти для Mazda (29%), Lada (27%), Volkswagen (26%), Nissan (25%), Kia (24%), Toyota (20%), Hyundai (15%).

Как отметил руководитель сервиса Fresh Auto Илья Иванский, сложности с наличием запчастей испытывают 30-35% российских автосервисов. Чаще всего не хватает деталей двигателей, элементов подвески, электроники. Кроме того, наблюдаются перебои с некоторыми расходными материалами – свечами зажигания, фильтрами, моторным маслом.

Замгендиректора по сервису «Авилона» Алексей Гуляев сообщил, что запчасти для осуществления кузовного ремонта сейчас «в наиболее заметном дефиците». Впрочем, по словам директора по сервисному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Романа Тимашова, для моделей автомобилей старше пяти лет доступны неоригинальные кузовные запчасти, а также подержанные. C острым дефицитом кузовных деталей, от стекол и фар до крыльев и бамперов сталкиваются владельцы новых и уникальных машин, уточнил эксперт.

Как отмечают эксперты, дефицит по некоторым запчастям был еще в период пандемии, однако ситуация заметно ухудшилась после начала российской спецоперации на Украине. Санкции Евросоюза затронули автозапчасти. Единственным доступным путем доставки из Азии осталась железная дорога, указал Иванский.

«Рост цен на запчасти в среднем на 30% привел к тому, что многие игроки рынка предлагают доплату за действующие полисы каско порядка 20-40%. Это позволяет сохранять объем страхового покрытия на прежнем уровне и избежать случаев, в которых клиент, даже не сильно повредивший дорогостоящую часть автомобиля, может столкнуться с тем, что его транспортное средство будет признано не подлежащим восстановлению», – прокомментировал ситуацию гендиректор «Тинькофф Страхования» Иван Мироненко.

Опрошенные издание эксперты заявляют, что разрешение параллельного импорта ряда автозапчастей пока не улучшило ситуацию с доступностью комплектующих. Иванский назвал основными причинами дефицита волатильность валют, невозможность прозрачного ценообразования и логистические проблемы. Другие дилеры также заявляют о сложностях с доставкой запчастей, но в целом надеются на улучшение ситуации, в том числе на снижение цен, за счет параллельного импорта.

Москва, Наталья Петрова

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