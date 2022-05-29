Росавиация продлила ограничение на полеты в аэропорты юга России

Режим ограничения полетов в ряд регионов России продлен до 6 июня. Росавиация продлила свой запрет в 16-й раз.

«До 03:45 по московскому времени 6 июня временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Авиационные власти РФ по-прежнему рекомендуют перевозчикам пользоваться альтернативными маршрутами через аэропорты Москвы, Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя.

11 аэропортов на юге и в центре России были закрыты 24 февраля. Росавиация посчитала полеты в эти районы небезопасными в связи с военной спецоперацией в Донбассе.

Москва, Наталья Рязанова

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