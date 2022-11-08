ВС РФ указал на обязанность нового владельца автомобиля покупать полис ОСАГО

Новый владелец или пользователь автомобиля обязан оформить договор ОСАГО на свое имя. При этом, бывший хозяин машины может вернуть часть страховой премии, если срок полиса не закончился, пояснили в Верховном Суде РФ.

Россиянин, купивший транспортное средство или получивший его на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, обязан застраховать свою гражданскую ответственность. Действующий полис ОСАГО на имя предыдущего владельца не является поводом не оформлять новый полис.

«Ответственность нового владельца транспортного средства и лиц, которым передано право управления транспортным средством, не может быть признана застрахованной по договору обязательного страхования гражданской ответственности предыдущего владельца», – цитирует ТАСС постановление Пленума ВС РФ «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

При этом, бывший автовладелец вправе потребовать от страховой компании вернуть ему часть страховой премии. Сумма рассчитывается за время с момента уведомления о расторжении договора до срока окончания договора ОСАГО.

Эксперты признали, что многие россияне готовы платить штрафы за езду без полиса ОСАГО, но не заключать договоры страхования для своих автомобилей. Причина подобного отношения – неэффективность системы обязательного страхования.

Москва, Наталья Рязанова

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