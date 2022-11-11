11 аэропортов России останутся закрытыми до 21 ноября

Запрет полетов в 11 аэропортов на юге и в центре России продлен до 21 ноября, сообщает Росавиация.

Это уже 43-е по счету продление режима закрытого неба для аэрогаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям рекомендовано использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, говорится в сообщении ведомства.

Ограничения в работе 11 аэропортов России были введены после начала специальной военной операции на Украине.

Москва, Наталья Петрова

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