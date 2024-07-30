В Удмуртии 10-летний мальчик возил друзей на отцовской машине

В Удмуртии сотрудники ГАИ остановили автомобиль, за рулем которого был 10-летний мальчик. В машине обнаружили еще пятеро несовершеннолетних. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Автомобиль ВАЗ-2110 привлек внимание инспекторов тем, что ехал по проселочной дороге с выключенными фарами. Когда машина остановилась, полицейские увидели, что за рулем был 10-летний мальчик, в салоне находились пятеро пассажиров в возрасте от двух до 15 лет.

«На место незамедлительно вызвали инспектора ПДН и отца ребенка – хозяина автомобиля. Выяснилось, что с его разрешения подросток взял ключи от машины, а затем поехал кататься по деревне со своими друзьями, сестрой и братом», – говорится в сообщении.

С ребенком и родителями маленького водителя провели профилактическую беседу, в отношении отца составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.7 (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления) и 5.35 (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) КоАП РФ. Собранные материалы переданы в Комиссию по делам несовершеннолетних.

Ижевск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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