Аэропорт Волгограда официально получил название Сталинград

Международному аэропорту Волгограду (Гумрак) официально присвоено историческое наименование Сталинград. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Воздушная гавань начала принимать пассажирские и грузовые рейсы в 1952 году. До 1961 года аэропорт именовался Сталинград.

Вернуть воздушной гавани историческое название попросили ветераны Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров накануне передал предложение президенту России Владимиру Путину. Глава государства поддержал эту инициативу.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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