Более 50 самолетов направили на запасные аэродромы из-за ночной атаки БПЛА на Москву

Более 50 самолетов прошедшей ночью и рано утром ушли на запасные аэродромы из-за ограничений работы аэропортов Москвы, сообщил Минтранс РФ. По информации ведомства, в аэропортах Московского региона на вылет более двух часов задержаны 32 рейса.

По состоянию на 11:40 мск, аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы. Работа гражданской авиации в Московском регионе после ночного налета дронов ВСУ находится на особом контроле Минтранса и Росавиации, подчеркнули в ведомстве.

«Минувшей ночью и ранним утром из-за временно вводимых ограничений на использование воздушного пространства на запасные аэродромы «ушел» 51 самолет. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – заявили в Минтрансе.

На данный момент в аэропортах Московского региона 32 рейса задержаны на вылет более двух часов, уточнили в ведомстве. Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. Обстановка в терминалах спокойная, на месте работают инспекторы Ространснадзора, добавили в Минтрансе

«Аэрофлот» сообщил, что планирует войти в штатное расписание полетов из базового аэропорта Шереметьево до 14:00 мск, без учета влияния временных ограничений, действующих в аэропортах других регионов.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube