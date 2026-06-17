В России введут крупные штрафы за перепродажу билетов на поезда

В России рассматривается законопроект, предусматривающий введение серьезных штрафных санкций за перепродажу железнодорожных билетов с наценкой. Мера направлена против перекупщиков, создающих искусственный дефицит мест.

В Госдуму регулярно поступают обращения об участившихся случаях массового выкупа железнодорожных билетов с целью дальнейшей перепродажи по завышенной цене. Подобная недобросовестная практика приводит к формированию искусственного дефицита мест в поездах дальнего следования, особенно на южных направлениях, а также создает ситуацию, когда люди вынуждены переплачивать за проезд, пишет газета «Известия».

По данным ОАО «РЖД», за 2024 год было выявлено не менее 2 тысяч случаев покупки электронных проездных документов теми, кто не планировал совершать поездки. Кроме того, еще свыше 7 тысяч билетов на сумму почти 23 млн рублей было возвращено в свободную продажу по итогам анализа деятельности недобросовестных пользователей веб-ресурсов компании.

По оценкам источников из Общественного совета при Минтрансе, средняя наценка перекупщиков составляет 40-60% от номинальной стоимости билета, а в пиковые периоды может достигать 100-150%. Согласно данным Роспотребнадзора, в позапрошлом году поступило более 15 тыс. жалоб от граждан на невозможность приобрести билеты по официальной цене в период высокого спроса.

Согласно законопроекту, гражданам грозит штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для ИП и юрлиц – от 400 тыс. до 500 тыс. рублей. Рассматривать дела будет Ространснадзор, соответствующие поправки внесены в ст. 23.36 КоАП РФ.

В «РЖД» подчеркнули, что компания всегда боролась с перепродажей билетов, а в последние два года на это были направлены максимальные усилия. Там считают, более суровое наказание станет еще одним барьером для злоумышленников.

По прогнозам экспертов, при текущем уровне штрафов около 30% перекупщиков могут уйти с рынка в течение первого года действия закона.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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