Поезда отстали от графика из-за размытых ливнями путей в Кировской области

В Кировской области четыре пассажирских поезда задерживаются из-за подмыва железнодорожных путей вследствие обильных дождей. Об этом сообщило региональное правительство со ссылкой на Горьковскую железную дорогу.

«24 июня на перегоне Зуевка – Коса в связи с неблагоприятными погодными условиями произошел подмыв железнодорожного пути. На место выезжал противоразмывный поезд для подсыпки балласта. В связи с этим задержаны пассажирские поезда: №70 Москва – Чита – на 1 час 5 минут; №86 Москва – Серов – на 54 минуты; №6374 Киров – Яр – на 3 часа 16 минут; №6373 Яр – Киров – на 1 час 43 минуты», – говорится в сообщении.

Горьковская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов.

Ливни повредили несколько автодорог в регионе. На данный момент закрыта для проезда трасса Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки, где на 114-м километре размыло дорожное полотно. Высокий уровень воды пока не позволяет приступить к его отсыпке. Кроме того, произошел перелив воды через трассу Зуевка – Богородское – Уни – Фаленки, проезд по ней ограничен. Вода вышла и на дорогу Кирс – Белая Холуница. Организован объезд этого участка. Продолжается подготовка к восстановлению нескольких участков дороги в Верхнекамском районе. Как только вода спадет, дорожное полотно будет оперативно восстановлено.

23 июня губернатор Кировской области Александр Соколов ввел в регионе режим повышенной готовности для оперативной ликвидации последствий непогоды.

Киров, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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