В Тамбовской, Воронежской и Липецкой областях объявлено о введении ограничений на продажу бензина

С 26 июня в Тамбовской, Воронежской и Липецкой областях будут введены ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива на АЗС сети «Роснефть» – не более 30 литров на одно транспортное средство. Об этом сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов со ссылкой на решение АО «Воронежнефтепродукт».

«Это временные меры, необходимые для стабилизации ситуации. Из-за ажиотажного спроса и перебоев с поставками на несетевых заправках резко выросли объёмы реализации, что привело к существенному увеличению нагрузки на логистику», – подчеркнул губернатор в своем канале в «Максе».

В то же время глава Тамбовской области обратил внимание, что на нефтебазах Тамбовской области по-прежнему есть запас горючего, достаточный для бесперебойной розничной реализации, а также «путевой ресурс» – топливо, уже готовое к отгрузке, но еще не доставленное на хранилища.

Ранее ограничения на продажу автомобильного топлива были введены в южных и центральных регионах России, а также в Поволжье, на Урале и в Сибири.

Тамбов, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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