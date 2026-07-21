Новак заявил о частичной стабилизации топливного рынка РФ

Рынок топлива в России начал стабилизироваться. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

В правительстве прошло очередное совещание по ситуации на топливном рынке. Кабмин работает над решением вопросов совместно с федеральными и региональными органами власти, а также отраслевыми компаниями.

«Мы видим, что эти меры приносят свои результаты и уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей», – сказал Новак по итогам совещания.

Среди мер, которые были приняты, – запрет на экспорт, дополнительные объемы импорта, увеличение объемов производства, а также перенос сроков плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на более поздний период.

Вместе с тем, Новак указал, что в отдельных регионах напряженная ситуация сохраняется, ее обсуждают с нефтекомпаниями «в ручном, точечном режиме».

Вице-премьер также отметил, что особое внимание уделяется снабжению аграриев в период уборочной кампании и северному завозу. Все регионы, задействованные в уборке урожая, получат необходимые объемы нефтепродуктов, заверил он.

Дефицит топлива в России наблюдается с конца мая. Ранее вице-премьер признал, что нехватка бензина и дизеля на АЗС связана с выходом НПЗ из строя из-за прилетов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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