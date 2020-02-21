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Пятница, 21 февраля 2020, 16:45 мск

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Спецпосланник Трампа по Косово стал и.о. главы национальной разведки США

Посол США в ФРГ и спецпосланник президента США на переговорах Приштины и Белграда Ричард Гренелл стал исполняющим обязанности директора Национальной разведки. Как сообщил официальный представитель Гренелла Дик Куштин, американский дипломат не прекратит выполнять обязанности в рамках дипломатической работы в Германии и на Балканах.

Внешнеполитический аналитик Центра общественной стабильности Неманя Старович считает, что новое назначение повысит авторитет представителя США в регионе. «Теперь спецпосланник сможет эффективнее влиять на Приштину, чтобы косовары вернулись за стол переговоров с Белградом, а международные акторы будут более склонны поддержать компромисс сторон, если он будет достигнут», – считает эксперт.

Напомним, что ранее Ричард Гренелл участвовал в переговорах по возобновлению авиа- и железнодорожного сообщения между Белградом и Приштиной. Кроме того, он настаивает на отмене стопроцентных пошлин на сербские товары и приостановке Сербией кампании по отзыву признаний независимости самопровозглашенной республики.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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