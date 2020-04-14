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Вторник, 14 апреля 2020, 11:43 мск

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Россия направляет гуманитарную помощь для сербских спасателей

Россия передаст Сербии защитное снаряжение и средства индивидуальной защиты для работы пожарных подразделений. Груз будет доставлен уже в ближайшее время, речь идет о более чем 3 тысячах комплектов.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, помощь коллегам из дружественного государства в условиях распространения коронавирусной инфекции будет оказана при содействии Российско-Сербского гуманитарного центра. С просьбой об отправке снаряжения в центр обратилось руководство МВД Сербии.

В Сербии чрезвычайное положение в связи с пандемией введено 15 марта, при этом подразделения сектора по ЧС продолжают работу. Случаи заражения коронавирусной инфекцией среди сербских пожарных и спасателей фиксируются ежедневно.

Стоит отметить, что ранее в Сербию были направлены 87 военнослужащих, включая военных медиков и специалистов-вирусологов войск РХБЗ, а также медикаменты и специальное оборудование.

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