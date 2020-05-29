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Пятница, 29 мая 2020, 12:50 мск

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Черногория изолирует Сербию, но открывает границу для косовских сепаратистов

Фото: royal-flags.co.uk

Черногория расширила список стран, с которыми открывает границы. С 1 июня без теста на коронавирус и двухнедельной изоляции в страну смогут въехать не только граждане соседних Северной Македонии, Хорватии, Албании, Греции, Словении, Венгрии, а также европейских Австрии, Германии, Финляндии, Великобритании, но и жители самопровозглашенной республики Косово, передает «Балканист.ру».

Всего в списке перечислено 26 государств. Как говорится в сообщении, границы с этими странами были открыты потому, что «в них зафиксировано менее 25 активных случаев коронавируса на 100 тысяч граждан».

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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