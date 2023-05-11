Главное
Все новости
Истории Нового Дня
державы
край
Эвакуировали промышленные предприятия и людские ресурсы, тем самым создав на Урале мощный тыл или как говорил Александр Твардовский:
Во время Великой Отечественной войны Урал принял сотни заводов, перевезённых сюда с территорий, где разворачивались военные действия.
Урал
Урал-
- опорный край
державы
опорный
«
»
Эвакуация
предприятий на Урал была проведена в кратчайшие сроки
Уже к осени 1942 года на территории Урала было размещено оборудование и кадровые ресурсы около 800 предприятий, более 500 из которых приняли Свердловская, Челябинская и Молотовская (современный Пермский край) области.
Эвакуация
Три
В Челябинске, Нижнем Тагиле и Свердловске были созданы три танковых гиганта
Молотовская область выделялась производством боеприпасов. Именно там, на Пороховом заводе им. С.М. Кирова была разработана технология производства пороха для «Катюш», а за годы войны Мотовилихинский машиностроительный завод им. В.М. Молотова отправил на фронт около 50 тысяч пушек.
В результате объединения производственных мощностей Челябинского тракторного, Ленинградского Кировского и Харьковского дизельного заводов был образован Танкоград, взявший на себя решение задачи обеспечения фронта тяжелыми и средними танками, самоходными установками, дизель-моторами и боеприпасами.
Уральский завод тяжелого машиностроения (УЗТМ или Уралмаш), разместив на своих площадях несколько оборонных предприятий, превратился в огромную мастерскую по производству бронетехники. На заводе в военные годы производили средние и тяжелые танки, самоходные артиллерийские установки.
На территории нижнетагильского Уралвагонзавода разместились Харьковский завод им. Коминтерна и Мариупольский завод, которые образовали Уральский танковый завод №183 (УТЗ). Завод занимался выпуском артиллерийских передков, авиабомб, снарядов и направляющих для самоходных ракетных зенитных установок («катюш»). И самое главное, что стало навсегда символом Уралвагонзавода – завод выпускал легендарные танки Т-34, выпустив за годы войны свыше 25 тысяч этих машин.
танковых
гиганта
Огромная концентрация военных производств на Урале сформировала у уральских рабочих мощное чувство сопричастности
Каждый токарь, фрезеровщик, сталевар и шихтовщик понимал, что именно его снаряд, танк или «самоходка» могут помочь «нашим» одолеть врага в сражении.
Постановление военного совета Уральского военного округа «О формировании Особого Добровольческого танкового корпуса на территории Уральского военного округа».
24 февраля 1943 года
Бойцы 229-го минометного полка перед отправкой на фронт. Молотовская область
И именно в тот момент на Урале и возникла идея создания Уральского добровольческого танкового корпуса, 80-летний юбилей создания которого праздновали в 2023 году.
В чем?
Что?
Обо всем
этом мы расскажем
в проекте #ЧерныеНожи
Что это за военное соединение, в честь которого снимают фильмы, открывают музеи, сочиняют песни и ставят памятники?
В чем заключается героизм уральских бойцов-добровольцев и почему о корпусе, созданном на Урале в Великую Отечественную войну принято говорить «не имеет аналогов в мире»?
Поэтому окончание Сталинградской битвы – самого кровопролитного сражения в истории человечества, каждый рабочий уральской оборонки воспринимал как личную победу.
В этом
проекте
Встретимся под варежкой Встретимся под варежкой
Прошло восемьдесят лет с момента создания УДТК, но уральцы помнят военный и гражданский подвиги своих земляков
Танковый корпус
Уральского добровольческого танкового корпуса началось
со статьи в газете «Уральский рабочий», опубликованной
16 января 1943 года
Идею подхватили другие газеты Урала, а на имя Председателя Госкомитета обороны отправили письмо, в котором уральцы просили разрешения сформировать особый уральский добровольческий танковый корпус имени товарища Сталина. И уже 24 февраля 1943 года из Москвы пришла телеграмма: «Ваше предложение о формировании особого добровольческого Уральского танкового корпуса одобряем и приветствуем. И. Сталин».
Телеграмма Сталина вызвала настоящий ажиотаж: люди начали собирать деньги на выпуск дополнительных танков. В историческом формуляре УДТК есть запись: «Всё, начиная от пуговицы на красноармейской гимнастерке до тяжёлых танков для корпуса, трудящиеся Урала купили на свои средства».
плана
сверх
плана
сверх
Создание
В публикации было написано: «Танков можно и нужно дать еще больше.
И вот на группе уральских танковых заводов родилась ценная инициатива. В первом квартале этого года общими усилиями будет выпущено сверх плана столько боевых машин, сколько необходимо для одного танкового корпуса».
уральцев написали заявления о вступлении в УДТК
Добровольно было подано 110 тысяч заявлений, что было в 12 раз больше, чем требовалось для укомплектования корпуса. Добровольцы представляли лучшую часть трудовых коллективов, преимущество отдавалось коммунистам и комсомольцам.
Среди отобранных в УДТК добровольцев было много квалифицированных специалистов, умеющих управлять техникой. Можно сказать, что в УДТК взяли лучших 9 660 человек.
Заявления о зачислении в Уральский добровольческий танковый корпус. 1943 год
Десятки тысяч
9 660
человек
трех
уральских
областей
Соединения и части корпуса формировались в городах
трех уральских областей
26 февраля командующий Уральским военным округом генерал-майор А.В. Катков издал директиву о формировании танкового корпуса.
корпусу присвоили имя -
30-й Уральский добровольческий танковый корпус
18 марта командиром корпуса был назначен генерал-майор танковых войск Георгий Семенович Родин.
11 марта
Заявление о зачислении в Уральский добровольческий танковый корпус. 1943 год
На территории Свердловской области формировались:
  • в Свердловске – штаб корпуса, 197-я танковая бригада, 88-й отдельный разведывательный мотоциклетный батальон, 565-й медико-санитарный взвод;
  • в Нижнем Тагиле – 1621-й самоходно-артиллерийский полк, 248-й дивизион реактивных миномётов-«катюш»;
  • в Алапаевске – 390-й батальон связи;
  • в Дегтярске – части 30-й мотострелковой бригады.
на территории трёх областей прошли митинги, на которых трудящиеся Урала провожали бойцов на фронт и вручали им наказы
Бойцы Уральского добровольческого танкового корпуса приносят клятву
В мае – первой половине июня
эшелоны с личным составом и боевой техникой прибыли в Подмосковье
Здесь в корпус был включён 359-й зенитно-артиллерийский полк, другие части и подразделения.
30-й Уральский добровольческий танковый корпус вошел в состав 4-й танковой армии, которой командовал Василий Михайлович Баданов.
10 июня
Танковый корпус сверх плана Танковый корпус сверх плана
Говоря современным языком, жители Урала организовали масштабную краудфандинговую акцию, организовав сбор средств на создание корпуса
Дорогие
Первоначально идея возникла в Челябинской области: с предложением подготовить народный наказ танкистам-добровольцам выступили металлурги Златоуста
Текст подготовил писатель и корреспондент газеты «Вперед» Анатолий Климов на основе предложений, которые выдвигались на собраниях рабочих. Решили, что наказ должны подписать южноуральцы. Документ напечатали большим тиражом и разослали по населенным пунктам области.
Вслед за челябинцами инициативу создания наказа подхватили пермяки
Сохранился машинописный экземпляр их наказа. Неизвестно, кто был его автором. Он стал документом, с которого в типографии были напечатаны экземпляры для каждого военного подразделения. Все они были вложены в красные папки. На последней странице было место для подписей жителей Молотовской области, далее - текст клятвы добровольцев.
В Свердловской области сохранилось два варианта наказа
Какой текст был окончательным - неизвестно. Также нельзя точно сказать, кто был автором. Скорее всего, это коллективная работа. Возможно, одним из авторов-составителей был Сергей Александров - в то время он заведовал военным отделом газеты «Уральский рабочий», а в марте 1943 сам вступил добровольцем в УДТК и стал корреспондентом корпусной газеты «Доброволец». Но официально автором свердловского наказа, как и в случае с наказами других областей, выступали трудящиеся.
По части содержания все наказы похожи: жители Урала возлагали на воинов большие надежды и ждали с победой
Они говорили о том, что во все времена Урал был опорным краем державы, кузницей оружия, хребтом советской обороны и родиной великих военачальников. Уральцы наказывали товарищам бережно относиться к технике, которую им доверили.
наши братья и сестры...
Отдельное внимание следует уделить наказам, которые вручили уральским добровольцам их товарищи.
Наказов было несколько
Южноуральцы и молотовцы акцентировали внимание на том, что корпусу предстоит вступить в решающие сражения, когда Красная Армия должна нанести сокрушительные удары по врагу, после которых он не сможет оправиться.
Наказ бойцам, командирам и политработникам Особого Уральского добровольческого танкового корпуса имени Сталина от трудящихся Свердловской области
Один экземпляр этого наказа был выполнен по-особому. Его изготовили вручную, оформив в книгу с иллюстрациями, с златоустовской гравюрой на обложке. Его художественным оформлением занимались лучшие гравёры и художники Южного Урала, среди которых были Пруцкий, Смоляк, Сабуров, Ногтиев, Фехнер и Талалай.
Командный состав УДТК и члены бюро Свердловского обкома ВКП (б) в день отправки корпуса на фронт. В центре – В.М. Андрианов – секретарь Свердловского обкома ВКП (б), слева – Г.С. Родин – генерал-лейтенант танковых войск, справа – А.В. Катков генерал-лейтенант и командующий войсками Уральского военного округа. Май, 1943 год
уральцам
Наказы
Клятва
добровольцев
Проводы на
фронт
На митинге был зачитан текст наказа, после чего председатель челябинского обкома Николай Патоличев вручил наказ Василию Коновалову - командиру 244-й Челябинской танковой бригады.
Наказ трудящихся зачитал первый секретарь обкома партии Николай Гусаров.
Южноуральских бойцов на фронт провожали 9 мая 1943 года в Челябинске
Проводы добровольцев Молотовской области прошли 1 июня 1943 года на площади Окулова (сейчас это сквер им. Уральских добровольцев)
Наказ от трудящихся Свердловской области вручили бойцам-добровольцам в зале Театра оперы и балета
Наказ бойцам, командирам и политработникам Особого Уральского добровольческого танкового корпуса имени Сталина от трудящихся Свердловской области
МЫ КЛЯНЕМСЯ! Очистить нашу священную Советскую землю от немецких оккупантов, отомстить врагу за его злодеяния и надругательства над нашим народом.

МЫ КЛЯНЕМСЯ! Не теряя ни единой минуты, не щадя сил совершенствовать свое боевое мастерство, свою боевую выучку, укреплять советскую воинскую дисциплину. Всегда высоко держать честь гвардейского знамени, победоносно нести его до полного разгрома врага. Если потребуется, каждый из нас не пожалеет своей крови и жизни во имя победы над врагами всего прогрессивного человечества!
Секретарь обкома партии Василий Андрианов зачитал наказ. В ответ коленопреклоненный командир корпуса генерал-лейтенант Георгий Родин произнес слова клятвы. Добровольцы повторяли: «Клянёмся».
«Любите свои машины, ухаживайте за ними!», «Берегите технику,
в ней заложен труд ваших отцов и братьев», - говорилось в Наказах.
Всего наказ подписали
1 257 000 южноуральцев!
Эта цифра впечатляет и сегодня.
Дорогие наши братья и сестры... Дорогие наши браться и
Воинам-добровольцам УДТК наказы собирали сразу в трех областях Урала, а количество собранных подписей восхищает и сейчас
Т-34
Танк Т-34 оказал определенное влияние на исход войны и дальнейшее развитие мирового танкостроения. Благодаря совокупности своих боевых качеств о танке Т-34, который являлся самым массовым танком Второй мировой войны, говорили разное: «лучший танк в мире», «технологический законодатель танкостроения Второй мировой войны», «машина, наиболее удачно сочетающая в себе основные параметры, определяющие достоинства танка: огонь, бронирование и манёвренность».

Для бойцов УДТК Т-34 был «родным» танком, собранным на Родине, на Урале. Не удивительно, что командиры УДТК хотели получить именно его. Их просьбу услышали. Корпус получил 202 танка Т-34, которые составили его основу. 145 танков из 202 полученных произвели на Уральском танковом заводе в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле танки начали собирать на движущемся конвейере так же, как до этого собирали вагоны. Такой конвейер был создан здесь первым в мире и был ноу-хау того времени. Его производительность поражает и сегодня - каждые сутки с него на фронт уходило 25-30 танков Т-34. Благодаря конвейеру производство танков удалось увеличить в пять раз.
Письмо командира УДТК генерал-майора танковых войск Родина секретарю Свердловского обкома ВКП(б) Андрианову «О срочном принятии мер по укомплектованию танкового корпуса соответственно штата и только танками Т-34». Май 1943 год
«Срочно укомплектовать Уральский добровольческий танковый корпус только танками Т-34». Такую просьбу руководству Свердловской области отправили весной 1943 года командиры УДТК. Они знали - добровольцы, набранные из уральских рабочих, хотят воевать только на «тридцатьчетверке»
танк
танк
Одной из особенностей танка Т-34
была уникальная литьевая башня без швов
Она была более крепкой и выдерживала до 10-12 попаданий снарядов, в два-три раза больше, чем сварная. Готовая башня практически сразу после отливки ставилась на танк. Подобную технологию немцы не смогли освоить до конца войны.

Другое преимущество танка – простота управления. Очень важным оказался высокий модернизационный потенциал конструкции, это позволило эффективно повышать боевые качества танка одновременно с наращиванием его промышленного производства в течение всей войны.
Колонна танков Т-34-85 из состава 63-й Челябинской танковой бригады едет по территории Германии. Май 1945 год
Принципы, которые были заложены в танк Т-34 прошли проверку временем
Сегодня, когда мы смотрим танковый биатлон, мы видим его прямых наследников.
Танки-чемпионы Т-72 и Т-90 и сегодня производят на Уралвагонзаводе.
И так же, как потомки бойцов УТДК гордятся своими дедами, эти современные танки, сделанные на основе легендарного Т-34, могли бы гордиться своим легендарным предком.
Гвардии старший сержант С.Е. Барков подает снаряд в момент загрузки танка боеприпасами
танк
В серийное производство в 1944 году был запущен Т-34-85, вооружённый новой пушкой с калибром. Экипаж увеличился с 4 до 5 человек, танк получил новую башню с усиленным бронированием и более удобную для экипажа. Боевая масса выросла до 32 тонн, что привело к незначительному снижению динамических характеристик.
К концу 1943 года общий годовой выпуск танков Т-34 составил до 79% от всего производства танков в СССР.
А уже к концу 1944 года общий годовой выпуск танков Т-34 увеличился до 86%.
В 1943 году, в связи с массовым появлением у немцев новых моделей бронетехники с усиленным бронированием, эффективность 76-мм танковых пушек Т-34 стала недостаточной. Это вынудило искать способы повышения
боевых качеств Т-34
Т-34 Т-34 Т-34 Т-34 Т-34 Т-34 Т-34 Т-34 Т-34
Производство легендарной «тридцатьчетверки» приняло немыслимые до войны объёмы выпуска на Уральском танковом заводе Нижнего Тагила
Группа лучших минометчиков подразделения гвардии старшего лейтенанта Т.С. Акшиева, вооруженные ножами НР-40
История появления
о «Черных ножах»
Танкистов УДТК немцы называли «Schwarzmesser Panzer-Division» или «Дивизия Черных Ножей». Причиной такого названия стали армейские ножи, которые для уральских танкистов изготовили на Златоустовской оружейной фабрике в 1943 году
После отправки на фронт, свой первый бой уральские танкисты приняли на Орловском плацдарме, в самом пекле войны. Это было одно из важных стратегических направлений гитлеровской армии, именно оттуда готовился бросок на Москву.
В корпусной газете «Доброволец»
от 2 августа 1943 года описывается эмоциональная реакция пленного немца на златоустовские ножи на поясах уральцев. По словам немца, наличие кинжалов было замечено немцами и породило в частях Вермахта легенду об особой части у русских, вооруженной черными кинжалами. Позднее эту тему начали развивать.
Там впервые и встретились уральцы с врагом. На экипировку бойцов-танкистов обратила внимание немецкая разведка. В листовках командование предупреждало своих солдат: «Внимание! Внимание! На фронте появилась дикая дивизия с черными ножами – Schwarzmesser Panzer-Division».
Армейский нож разведчика образца 1940 г. (НР-40). СССР, 1943 год (музейный экспонат)
Черные
ножи
легенды
Так, в мемуарах комбрига Василия Зайцева «Гвардейская танковая» эта история описана следующим образом: «Заместитель начальника штаба бригады по политчасти капитан Иванов настойчиво просил командование бригады назначить его вместо погибшего Рахматулина командиром первого танкового батальона. И его просьбу удовлетворили. Как бывший командир танковой роты, он имел боевой опыт, хорошо знал личный состав батальона, а танкисты батальона тоже хорошо знали и уважали нового командира. Обходя после вступления в новую должность подразделения, Иванов зашел к ремонтникам и обратил внимание на танк с разорванным стволом пушки. Возле танка сидел худой белобрысый немец. Увидев капитана, он вскочил и на ломаном русском начал слезно просить, чтобы его оставили в живых. На вопрос Иванова, чем вызван такой панический страх, немец сказал, что командиры его части рассказывали солдатам, что им противостоит «дикая дивизия черных ножей», сформированная якобы из коммунистов-головорезов, безжалостно отрезающих захваченным в плен немецким солдатам головы этими ножами. Вот он и боится, что его, попавшего в плен в разведке, ожидает такая участь. Рассмеявшись, комбат сказал: «Что за лживой пропагандой забивают ваши головы нацисты? Они умудрились даже клеветнически спекулировать на подарке златоустовских металлургов, изготовивших добровольцам красивые ножи для бытовых нужд. За этими нелепыми баснями скрывается стремление фашистов приписать нам без всяких оснований присущие им самим варварство и бесчеловечность, за которые они ответят перед народами».
Рассказы о такой немецкой фронтовой байке почерпнули из допросов немецких пленных. Видимо, на конкретном участке фронта действительно сложилась локальная легенда. К тому же, на Орловской дуге уральцы (особенно мотострелки) регулярно сходились с немцами в ближнем бою, и вполне вероятно, что кто-то из солдат Вермахта обратил внимание на специфическую деталь экипировки. После чего история, как это часто бывает, зажила своей жизнью, и к тому же, очень понравилась и самим уральцам.
Черный нож Черный нож Черный нож Черный гож
Разведчики Вермахта называли уральских танкистов «Schwarzmesser Panzer-Division» или «Дивизия Черных ножей»
Армейский нож изначально предназначался для разведчиков и десантников, потом решили вооружать и автоматчиков, в рукопашном бою им могли пригодиться армейские ножи. В некоторых подразделениях разведки златоустовские ножи вручали новичкам только после взятия «языка» или других боевых испытаний. То есть уже с первых дней поступления на фронт эти ножи заслужили к себе уважение за большую прочность и остроту лезвия. И они действительно были черного цвета. Металлические части воронились, а ножны и рукоять покрывались черным лаком.
К моменту отправки на фронт каждый боец УДТК получил златоустовский черный нож. Златоустовские черные ножи были литыми. После того, как заготовку ножа вырезали из куска металла, происходила ее шлифовка. Потом ее закаляли в печи и полировали. Отдельно из дерева изготавливали рукояти.
Заготовка для изготовления будущего танкового ножа
Вскоре после войны производство ножей разведчика прекратилось и уже в наши дни инженеры фабрики по старым чертежам точь-в-точь восстановили этот нож
Танковый нож сразу стал одним из самых популярных ножей в ассортименте Златоустовской оружейной фабрики и остается таковым до сих пор. Нет никакого секрета и каких-то специальных тайн, фабрика производила обычные армейские ножи – хорошие, удобные и качественные. Знаменитыми черные ножи Златоуста сделали героизм и мужество бойцов уральского танкового корпуса, бесстрашно шедших на противника в бой.

Сегодня черные ножи уральцев есть в экспозициях многих краеведческих музеев, о них снимают фильмы и сочиняют песни.
Ножи на Златоустовской оружейной фабрике повсюду
Современный вариант ножа НР-40, производимый в Златоусте
У черного ножа был и офицерский вариант, он отличался хромированными деталями рукояти и ножен и предназначался для награждения. Такие украшенные ножи вместе с шашками были подарены в годы Великой Отечественной войны Верховному Главнокомандующему Иосифу Виссарионовичу Сталину и Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову. С производством армейских ножей на Златоустовском заводе связана еще одна, малоизвестная, история. Дело в том, что в 1944 году оружейники предложили новый вариант ножа. У прежнего образца деревянная рукоять иногда выходила из строя, ведь черный нож применялся не только в бою, но и в быту солдата, вот и решили заводские оружейники рукоять усилить. Модифицированная партия ножей была выпущена и отправлена для руководящего состава Наркомата боеприпасов. В документах этот армейский нож проходил как образец 1944 года и был коричневого цвета. Образцы этого оружия можно увидеть в Центральном музее Вооруженных сил.
Производство
черных
Производство черных
ножей
ножей
Завод им. В.И. Ленина в челябинском Златоусте приготовил для Уральского добровольческого танкового корпуса 820 топоров и кирок, 450 портсигаров, 675 зажигалок и 10 тысяч армейских ножей
На вооружение Советской армии он был принят после финской войны.
Это был армейский нож образца 1940 года, принятый на вооружение в РККА. Его производство на Златоустовском заводе им. В.И. Ленина началось летом 1942 года, причем, производство было освоено в очень короткие сроки – за две недели.
Знаменитый шварцмессер,
или черный нож –
легенда Великой Отечественной войны
Тайна оружейников Златоуста Тайна оружейников Златоуста
Армейские ножи в цехах Златоустовской оружейной фабрики начали производить в середине 1942 года. Здесь про черные ножи знают все
Обложка книги «Наставление по подготовке к рукопашному бою»
«Кто в рукопашной не сходился с русскими, тот войны не видал», — такая фраза была очень популярна среди немецких солдат в годы Великой Отечественной войны. При этом гитлеровцы всячески пытались избежать непосредственного физического контакта с бойцами Красной Армии
бой
Ножевой
Поначалу ножи в Красной Армии не рассматривались как оружие ближнего боя.
В 1938 году вышло «Наставление по подготовке к рукопашному бою», а уже вскоре, к 1941-му, по итогам боев с японцами на Халхин-Голе и войны с финнами подготовили новые методички с рекомендациями по проведению рукопашной
Тренировка рукопашного боя с применением штыкового оружия
Существуют приемы ножевого боя, которые лучше всего подходят именно для златоустовских черных ножей, которыми были вооружены бойцы Уральского добровольческого танкового корпуса
Ножевой бой красноармейского «спецназа»
Ножевой бой
Однако чаще всего им этого не удавалось сделать: наши, невзирая на встречную стрельбу, отчаянно шли врукопашную, часто улыбаясь, чем пугали врага. Итоговая статистика весьма показательна: за весь период Великой Отечественной более двух третей всех боестолкновений на передовой переходили в рукопашный бой по инициативе советских солдат. А немцев действительно пугала та ярость и безрассудная смелость, с которой на них бросались русские воины.
В 1944 году выходит книга Николая Симкина «Ближний бой», написанная с учетом передового военного опыта. Ножевому бою посвящена уже чуть ли не половина книги. Подробно разобрана и техника каждого удара
Его главное отличие - необычная гарда, выполненная в форме латинской буквы S, о которой можно сказать, что она «неправильная», так как загнута в сторону режущей кромки. В этом и был замысел конструктора. Такая конструкция сама подсказывает бойцу, как правильно держать нож в бою.
«Удары ножом могут быть одиночные и серийные, следующие в определенном порядке один за другим. Решающий удар ножом состоит из целого ряда строго координированных движений: толчка ноги, посылающего туловище вперед, резкого движения туловища вперед, согласованного с поворотом его в области таза в соответствующую сторону, и резкого движения плеча и руки по направлению удара».
Именно тогда зародились традиции отечественного ножевого боя. В советские годы бойцов учили по тем самым учебникам. В наши дни возможностей для передачи опыта намного больше. Есть разные школы, есть инструкторы, которые выезжают в спецподразделения и занимаются подготовкой.
В любой дивизии, в том числе танковой, была своя разведрота.
Существовал в Уральском добровольческом танковом корпусе и танковый десант. Нож был незаменимым спутником разведчика и десантника, а владение навыками ножевого боя было для разведки обязательным.
Здесь рассматривались и варианты боя с противником при помощи ножа, винтовки без штыка и даже вовсе без оружия. А вскоре после начала войны разослали в части наглядное пособие генерал-майора, инспектора физической подготовки и спорта РККА Алексея Александровича Тарасова «Уничтожай врага в рукопашной схватке», которое автор начинает с наставлений бойцам: «Передвигайся быстро и скрытно, бросай гранату далеко и метко, бей штыком и прикладом крепко».
Ножевой бой красноармейского «спецназа» Ножевой бой
Нож - незаменимый спутник разведчика и десантника, а владение навыками ножевого боя было для разведки обязательным. Навыкам ближнего боя с использованием ножей обучали и уральских танкистов
Мотоциклисты на М-72
Мотоциклы «Урал» сегодня сложно встретить на российских дорогах. В основном его покупают любители мототехники за рубежом
Победы
Колесницы
Мотоциклы в сухопутных войсках использовали для связи штабов с воинскими частями и соединениями. Удачно действовали мотоподразделения, занимавшиеся наблюдением за противником через линию фронта. Мотоциклы М-72, хвалили за выносливость, манёвренность и простоту управления. Но особую славу мотоциклисты заслужили за смелость - они воевали пулемётами, противотанковыми ружьями и гранатами «широко и эффектно». Из ручных пулемётов стреляли и на ходу, и с земли. Наибольший эффект стрельба с хода давала при преследовании противника. Иногда с мотоциклов стреляли даже из миномётов.
88-й отдельный разведывательный мотоциклетный батальон
Колесницы Победы
В США уральский внедорожный мотоцикл с коляской сейчас продается по цене от 20 тысяч долларов, а стоимость флагманских моделей доходит до 35 тысяч долларов. «Уралы» мы можем встретить в голливудских блокбастерах: во второй части «Призрачного гонщика» отрицательный герой на «Урал Соло» ничуть не отставал от Николаса Кейджа на «Yamaha». А модель «Ural Dark Force» со светодиодным световым мечом была специально выпущена в количестве 25 штук к выходу «Звездные войны: Пробуждение силы».
в период формирования УДТК, был издан приказ о создании в его составе мотоциклетного батальона численностью 285 человек с местом дислокации в городе Свердловске: ему было присвоено наименование – 88-й отдельный мотоциклетный батальон
Он состоял из двух мотоциклетных рот, одной бронероты, взводов: техобеспечения, управления, мотопехоты и минометного. Сформирован из добровольцев – преимущественно рабочих Свердловска и Свердловской области. Его оснастили боевыми мотоциклами М-72 - 56 машин привезли с Ирбитского мотозавода в апреле. Еще девять учебных мотоциклов разных марок батальону передали общественные организации города. А недостающие 20 мотоциклов батальон получил в начале июня в танковом лагере Кубинка, перед отправкой на фронт.
В феврале 1943 года,
По просьбе командования УДТК в мотоциклетный батальон направили лучших конструкторов Ирбитского мотозавода —
Бориса Зефирова и Николая Цыкунова.
Они обучали бойцов матчасти и вождению мотоцикла М-72.
в атаке на Орловский выступ батальон был переименован в 7-й гвардейский отдельный мотоциклетный батальон
За отличные боевые действия
За участие в освобождении Львова батальон был награждён орденом Красной Звезды. Отличился он и в ходе Пражской операции, где ему была поставлена задача: вести непрерывную разведку по маршруту движения УДТК на прорыв к Праге. 9 мая 1945 года Прага была освобождена.
27 июля 1943 года
батальон получил боевое крещение – участвовал в прорыве на Орловском плацдарме
Там разведбат шел впереди наступающих танковых частей. Он должен был вести разведку подходов резервов противника, находить удобные места для переправы танков, выявлять огневые противотанковые средства противника, а также совершать диверсионные атаки на штабы, склады и железнодорожные станции. Каждый экипаж мотоцикла М-72 состоял из водителя, автоматчика и радиста.
После этого батальон был удостоен почётного наименования «Пражский» и стал именоваться: 7-й гвардейский отдельный мотоциклетный Пражский орденов Богдана Хмельницкого, Александра Невского
и Красной Звезды батальон.
Отправка на фронт. Москва
Несмотря на то, что на экспорт уходит большинство ирбитских мотоциклов, интерес к этой марке в нашей стране огромен.
Возможно потому, что прародитель современного «Урала» - легендарный мотоцикл М-72 –великолепная боевая единица советских войск времен ВОВ
«Боевая колесница» - так с любовью называли бойцы УДТК этот мотоцикл. Именно на нем прошел огненную Орловско-Курскую дугу, воевал под Каменец-Подольском и Львовом, на территории Польши, Германии и победным маршем дошел до Берлина и Праги мотоциклетный батальон УДТК.
Колесницы Победы Колесницы Победы
Мотоциклетные батальоны прошли в составе УДТК боевой путь более 5 тысяч километров, а ирбитские мотоциклы М-72 бойцы называли «боевыми колесницами»
УДТК был вовлечен в жестокие бои под Орлом.
Корпус участвовал в этом сражении в составе 4-й Танковой Армии под командованием Василия Баданова
выступ
Орловский
Начался ночной бой. Несмотря на ожесточённое сопротивление противника, утром 30 июля батальон 30-й мотострелковой бригады при поддержке танков овладел селом Борилово. По приказу командира корпуса 197-я Свердловская бригада начала наступление в направлении «высоты 212,2». Штурм был тяжёлым. Закончила его 244-я Челябинская танковая бригада.
Сразу по приезде на фронт,
5 августа советские войска освободили города Орёл и Белгород. Вечером того же дня в Москве впервые за два года войны был дан победный салют. Этот салют Родина дала и в честь уральских добровольцев.
Наступление
Героизм воинов УДТК в боях за Орловский выступ получил высокую оценку: только в Свердловской бригаде 55 человек были удостоены правительственных наград.
Жители освобожденного Орла приветствуют бойцов Красной Армии
Задача корпуса заключалась в том, чтобы перерезать коммуникации противника на линии Болхов – Хотынец, выйти в район села Злынь, и закрепиться на дорогах Орел – Брянск, чтобы отрезать пути отхода орловской группировки гитлеровцев на запад.
27 июля
УДТК вступил в бой и уже к концу дня некоторые его части пробились к реке Орс
Уральцы атаковали отчаянно, храбро, но не всегда умело. В документах корпуса отмечалось: «Личный состав, не имея боевого опыта, шел в атаку смело и решительно, но недостаточно используя местность, маневрируя на поле боя. Вследствие этого части несли излишние потери».
К началу боев обучение уральских бойцов еще не закончилось, многие из них не воевали в танковых войсках.
Немцы создали систему опорных пунктов и узлов сопротивления в сёлах и деревнях на господствующих высотах и по берегам рек. Подступы к ним были густо минированы и защищены противотанковыми рвами.
Транспорта в советской армии не хватало, многие части маршировали к месту пешком более 100 км.
По пути приходилось ремонтировать дороги, колонны растянулись. В бой шли с колес, без подготовки и разведки. Все это было типичными проблемами для 1943 года.
Танки Т-34 едут по ул. Московская в Орле. 1943 год
29 июля
уральцам была поставлена новая задача: форсировать реку Нугрь и овладеть селом Борилово, далее наступать в направлении Вишневского
1 августа мотострелки взяли райцентр Злынь, и бригады продолжили продираться дальше.
Потери уральцев были тяжелыми.
выступ
Орловский
Орловский
выступ
Орловская стратегическая наступательная операция «Кутузов»
— советская наступательная операция, которая была проведена с 12 июля по 18 августа 1943 года во время Курской битвы для окончательного разгрома группировки противника под Орлом
В ходе операции погибло и пропало без вести около 112 тысяч личного состава РККА.
«Орловский плацдарм» - так называло ее советское военное командование. «Кинжал, направленный в сердце России» - так называли немцы орловский плацдарм в годы войны. Он действительно выглядел как острие ножа. Для противника это был стратегически важный район – Гитлер рассматривал его как исходную точку для нанесения удара по Москве.
Карта Орловской наступательной операции «Кутузов»
принесло плоды: 31 июля немцы начали отступать к основанию Орловского выступа
Именно здесь летом 1943 года состоялось боевое крещение УДТК, которое стоило жизни многим уральским добровольцам.
Танки и машины экипажи получили только к середине июня. Зенитчики и противотанкисты влились в корпус перед самым выездом на фронт. В результате, против опытных дивизий Вермахта слаженно действовать могли только некоторые роты.
Орловский выступ Орловский выступ
Летом 1943 года, во время наступательной операции «Кутузов» состоялось боевое крещение УДТК, стоившее жизни многим уральцам
Армейский джаз
В годы войны в составе Уральского добровольческого танкового корпуса действовал джазовый оркестр или «музыкантский взвод»
Оркестр был создан в Свердловске, весной 1943 года, во время формирования добровольческого танкового корпуса. Первый состав из 22 человек был собран из профессиональных музыкантов – студентов последних курсов Свердловской консерватории и представителей Московского джаз-оркестра Макса Южного, эвакуированных в годы войны в Свердловск. Всего в музвзводе УДТК в годы Великой Отечественной воевали более 40 человек.
При этом, бойцы-музыканты вместе с танкистами принимали участие в боях: выносили раненых, выполняли работы в медсанбате, несли караульную службу, ходили в разведку. Артистами они становились лишь во время перерывов между сражениями.
Армейский
джаз
Красноармейский джаз-оркестр 10-го Гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса
Роза Нотик – автор песни о Черных ножах
Это были талантливые музыканты, отлично игравшие на ударных, баяне, аккордеоне, трубе и саксофоне и скрипке. Неплохо пели, среди солистов были: Роза Нотик, Леонтий Гудков, Евгений Мучник. Сочиняли стихи и музыку, чем не может похвастать каждый современный джаз-бэнд. Художественным руководителем был Павел Кондрашов.
Музыкальное подразделение танкового корпуса за время войны дало более 500 концертов для воинов корпуса, для частей Украинского фронта и на Урале
Была такая традиция – устраивать на освобождённых территориях мирные концерты. Джаз-оркестр УДТК выступал в городах России, Украины, Польши, Германии и Чехословакии. Первый концерт они сыграли под Орлом, а Победный - в Праге, 12 мая 1945 года.

Красноармейский джаз-оркестр 10-го Гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса
Слова песни о Черных ножах
Слова сочинила Роза Нотик, музыку Иван Овчинин. В ряде источниках упоминается участие в создании песни и Наума Комма. Именно эту песню больше всего любили слушать танкисты-добровольцы. Она и стала неофициальным гимном корпуса.
В репертуаре были и песни собственного сочинения. Самая известная - «Песня о Черных ножах», которая была написана в 1943 году, в брянских лесах после Орловской наступательной операции.
Концерт обычно открывался литературно-музыкальным монтажом «Боевой путь корпуса»
В программе концерта звучали популярные фронтовые песни тех лет: «Бабуся», «Андрюша-партизан», «Черноморские матросы».
На Урале для коллектива были написаны «Галочка-уралочка» и «Марш добровольцев». А в дальнейшем участники музыкантского взвода уже сами собирали материал: исполняли песни, которые им напевали бойцы.
Шепчут в страхе друг другу фашисты,
Притаясь в темноте блиндажей:
Появились с Урала танкисты
Дивизия черных ножей.

Беззаветных бойцов отряды,
Их отваги ничем не убьешь.
Ой, не любят фашистские гады
Наш уральский стальной черный нож!
Мы напишем седому Уралу:
Будь уверен в сынах своих,
Нам не зря подарили кинжалы,
Чтоб фашисты боялись их.

Мы напишем: Воюем, как надо,
И уральский подарок хорош!
Ой, не любят фашистские гады
Наш уральский стальной черный нож!
Мы напишем седому Уралу:
Будь уверен в сынах своих,
Нам не зря подарили кинжалы,
Чтоб фашисты боялись их.

Мы напишем: Воюем, как надо,
И уральский подарок хорош!
Ой, не любят фашистские гады
Наш уральский стальной черный нож!
Армейский джаз Армейский джаз Армейский джаз
«Красноармейский джаз-оркестр» — именно так называли себя музыканты, игравшие на ударных, баяне, аккордеоне и других музыкальных инструментах и вошедшие весной 1943-го в состав УДТК