Армейский джаз

В годы войны в составе Уральского добровольческого танкового корпуса действовал джазовый оркестр или «музыкантский взвод»

Оркестр был создан в Свердловске, весной 1943 года, во время формирования добровольческого танкового корпуса. Первый состав из 22 человек был собран из профессиональных музыкантов – студентов последних курсов Свердловской консерватории и представителей Московского джаз-оркестра Макса Южного, эвакуированных в годы войны в Свердловск. Всего в музвзводе УДТК в годы Великой Отечественной воевали более 40 человек.



При этом, бойцы-музыканты вместе с танкистами принимали участие в боях: выносили раненых, выполняли работы в медсанбате, несли караульную службу, ходили в разведку. Артистами они становились лишь во время перерывов между сражениями.

Армейский

джаз

Красноармейский джаз-оркестр 10-го Гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса

Роза Нотик – автор песни о Черных ножах

Это были талантливые музыканты, отлично игравшие на ударных, баяне, аккордеоне, трубе и саксофоне и скрипке. Неплохо пели, среди солистов были: Роза Нотик, Леонтий Гудков, Евгений Мучник. Сочиняли стихи и музыку, чем не может похвастать каждый современный джаз-бэнд. Художественным руководителем был Павел Кондрашов.



Музыкальное подразделение танкового корпуса за время войны дало более 500 концертов для воинов корпуса, для частей Украинского фронта и на Урале

Была такая традиция – устраивать на освобождённых территориях мирные концерты. Джаз-оркестр УДТК выступал в городах России, Украины, Польши, Германии и Чехословакии. Первый концерт они сыграли под Орлом, а Победный - в Праге, 12 мая 1945 года.





Красноармейский джаз-оркестр 10-го Гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса

Слова песни о Черных ножах

Слова сочинила Роза Нотик, музыку Иван Овчинин. В ряде источниках упоминается участие в создании песни и Наума Комма. Именно эту песню больше всего любили слушать танкисты-добровольцы. Она и стала неофициальным гимном корпуса.

В репертуаре были и песни собственного сочинения. Самая известная - «Песня о Черных ножах» , которая была написана в 1943 году, в брянских лесах после Орловской наступательной операции.

Концерт обычно открывался литературно-музыкальным монтажом «Боевой путь корпуса»

В программе концерта звучали популярные фронтовые песни тех лет: «Бабуся», «Андрюша-партизан», «Черноморские матросы».

На Урале для коллектива были написаны «Галочка-уралочка» и «Марш добровольцев». А в дальнейшем участники музыкантского взвода уже сами собирали материал: исполняли песни, которые им напевали бойцы.



Шепчут в страхе друг другу фашисты,

Притаясь в темноте блиндажей:

Появились с Урала танкисты

Дивизия черных ножей.



Беззаветных бойцов отряды,

Их отваги ничем не убьешь.

Ой, не любят фашистские гады

Наш уральский стальной черный нож!



Мы напишем седому Уралу:

Будь уверен в сынах своих,

Нам не зря подарили кинжалы,

Чтоб фашисты боялись их.



Мы напишем: Воюем, как надо,

И уральский подарок хорош!

Ой, не любят фашистские гады

Наш уральский стальной черный нож!

