Первоначально идея возникла в Челябинской области: с предложением подготовить народный наказ танкистам-добровольцам выступили металлурги Златоуста
Текст подготовил писатель и корреспондент газеты «Вперед» Анатолий Климов на основе предложений, которые выдвигались на собраниях рабочих. Решили, что наказ должны подписать южноуральцы. Документ напечатали большим тиражом и разослали по населенным пунктам области.
Вслед за челябинцами инициативу создания наказа подхватили пермяки
Сохранился машинописный экземпляр их наказа. Неизвестно, кто был его автором. Он стал документом, с которого в типографии были напечатаны экземпляры для каждого военного подразделения. Все они были вложены в красные папки. На последней странице было место для подписей жителей Молотовской области, далее - текст клятвы добровольцев.
В Свердловской области сохранилось два варианта наказа
Какой текст был окончательным - неизвестно. Также нельзя точно сказать, кто был автором. Скорее всего, это коллективная работа. Возможно, одним из авторов-составителей был Сергей Александров - в то время он заведовал военным отделом газеты «Уральский рабочий», а в марте 1943 сам вступил добровольцем в УДТК и стал корреспондентом корпусной газеты «Доброволец». Но официально автором свердловского наказа, как и в случае с наказами других областей, выступали трудящиеся.
По части содержания все наказы похожи: жители Урала возлагали на воинов большие надежды и ждали с победой
Они говорили о том, что во все времена Урал был опорным краем державы, кузницей оружия, хребтом советской обороны и родиной великих военачальников. Уральцы наказывали товарищам бережно относиться к технике, которую им доверили.
Отдельное внимание следует уделить наказам, которые вручили уральским добровольцам их товарищи.
Наказов было несколько
Южноуральцы и молотовцы акцентировали внимание на том, что корпусу предстоит вступить в решающие сражения, когда Красная Армия должна нанести сокрушительные удары по врагу, после которых он не сможет оправиться.
Наказ бойцам, командирам и политработникам Особого Уральского добровольческого танкового корпуса имени Сталина от трудящихся Свердловской области
Один экземпляр этого наказа был выполнен по-особому. Его изготовили вручную, оформив в книгу с иллюстрациями, с златоустовской гравюрой на обложке. Его художественным оформлением занимались лучшие гравёры и художники Южного Урала, среди которых были Пруцкий, Смоляк, Сабуров, Ногтиев, Фехнер и Талалай.
Командный состав УДТК и члены бюро Свердловского обкома ВКП (б) в день отправки корпуса на фронт. В центре – В.М. Андрианов – секретарь Свердловского обкома ВКП (б), слева – Г.С. Родин – генерал-лейтенант танковых войск, справа – А.В. Катков – генерал-лейтенант и командующий войсками Уральского военного округа. Май, 1943 год
На митинге был зачитан текст наказа, после чего председатель челябинского обкома Николай Патоличев вручил наказ Василию Коновалову - командиру 244-й Челябинской танковой бригады.
Наказ трудящихся зачитал первый секретарь обкома партии Николай Гусаров.
Южноуральских бойцов на фронт провожали 9 мая 1943 года в Челябинске
Проводы добровольцев Молотовской области прошли 1 июня 1943 года на площади Окулова (сейчас это сквер им. Уральских добровольцев)
Наказ от трудящихся Свердловской области вручили бойцам-добровольцам в зале Театра оперы и балета
Наказ бойцам, командирам и политработникам Особого Уральского добровольческого танкового корпуса имени Сталина от трудящихся Свердловской области
МЫ КЛЯНЕМСЯ! Очистить нашу священную Советскую землю от немецких оккупантов, отомстить врагу за его злодеяния и надругательства над нашим народом.
МЫ КЛЯНЕМСЯ! Не теряя ни единой минуты, не щадя сил совершенствовать свое боевое мастерство, свою боевую выучку, укреплять советскую воинскую дисциплину. Всегда высоко держать честь гвардейского знамени, победоносно нести его до полного разгрома врага. Если потребуется, каждый из нас не пожалеет своей крови и жизни во имя победы над врагами всего прогрессивного человечества!
Секретарь обкома партии Василий Андрианов зачитал наказ. В ответ коленопреклоненный командир корпуса генерал-лейтенант Георгий Родин произнес слова клятвы. Добровольцы повторяли: «Клянёмся».
«Любите свои машины, ухаживайте за ними!», «Берегите технику,
в ней заложен труд ваших отцов и братьев», - говорилось в Наказах.
Всего наказ подписали
1 257 000 южноуральцев!
Эта цифра впечатляет и сегодня.