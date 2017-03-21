NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 21.03.17

В Миассе сотрудник ППС и медик осуждены за взятки

В Миассе сотрудник ППС и медик осуждены за взятки

Городской суд Миасса вынес приговоры участковому врачу городской больницы №2 и сотруднику ППС ОМВД, обвиняемом в мелком взяточничестве. Медику пришлось отвечать еще и за служебный подлог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд установил, что сотрудник полиции в минувшем году неоднократно получал взятки – общая сумма незаконно полученных средств составила 7 тысяч 250 рублей. Взамен полицейский закрывал глаза на незаконную торговлю спиртным. Медработник был менее скромен: он получил 16 тысяч 800 рублей за оформление листов о временной нетрудоспособности для пациентов, которые не имели диагнозов, достаточных для временного освобождения от работы.

Также прокуратура направила в мировой суд исковые заявления с требованием взыскать с осужденных в пользу государства сумм полученных ими взяток – в совокупности более 24 тысяч рублей, сообщает «newsmiass».

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 21.03.17

Продажа автомобиля по доверенности едва не стоила челябинцу 100 тысяч рублей. / Трогательная забота: уфалейцам предложили поискать работу в других регионах. / Слишком часто падают: в кыштымской больнице заканчиваются гипсовые бинты.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter