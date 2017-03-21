В Миассе сотрудник ППС и медик осуждены за взятки

Публикации за 21.03.17

Городской суд Миасса вынес приговоры участковому врачу городской больницы №2 и сотруднику ППС ОМВД, обвиняемом в мелком взяточничестве. Медику пришлось отвечать еще и за служебный подлог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд установил, что сотрудник полиции в минувшем году неоднократно получал взятки – общая сумма незаконно полученных средств составила 7 тысяч 250 рублей. Взамен полицейский закрывал глаза на незаконную торговлю спиртным. Медработник был менее скромен: он получил 16 тысяч 800 рублей за оформление листов о временной нетрудоспособности для пациентов, которые не имели диагнозов, достаточных для временного освобождения от работы.

Также прокуратура направила в мировой суд исковые заявления с требованием взыскать с осужденных в пользу государства сумм полученных ими взяток – в совокупности более 24 тысяч рублей, сообщает «newsmiass».

Челябинск, Олег Кирьянов

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