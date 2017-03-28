NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 28.03.17

28 марта ожидаются следующие события – Челябинск

28 марта ожидаются следующие события – Челябинск

28.03.2017, вторник

  • 09:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная проблемам бесконтрольного использования антибиотиков, формирования антибиотикорезистентности (устойчивости возбудителей инфекции к антибактериальным препаратам) и рационального применения антибиотиков (Челябинская областная научная универсальная библиотека, пр. Ленина, 60)

  • 09:30 Челябинск – Круглый стол «СМИ и НКО: информационное пространство 2017» (большой зал правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

  • 11:00 Челябинск – Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в городе Челябинске (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

  • 12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Как противостоять детским суицидам на Южном Урале?» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

  • 13:30 Челябинск – Областная конференция по развитию сети библиотек (Челябинская областная научная универсальная библиотека, пр. Ленина, 60)

  • 14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная акции МЧС России «Чистый лес – территория без огня» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

  • 15:00 Челябинск – Молодежный дискуссионный клуб «Мы политики будущего» (Челябинская областная научная универсальная библиотека, пр. Ленина, 60)

  • 15:00 Челябинск – Игроки ХК «Трактор» встретятся с воспитанниками детского дома №9 (ул. Уральская, 10-«а»)

Челябинск. Другие новости 27.03.17

«Если мир не накроется большим атомным грибом…» Игорь Губерман о Госдуме, матриархате и будущем России (ВИДЕО). / В Магнитогорске на женщин нападает грабитель с монтировкой. / В Челябинске ищут эксгибициониста, пристающего к школьницам.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter