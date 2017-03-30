Взгляд изнутри: в Челябинске покажут документальный фильм об «иных» детях

Публикации за 30.03.17

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В Челябинске покажут короткометражную ленту о детях с расстройством аутического спектра.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», специальный показ документальной картины «Алёна в стране чудес» состоится 30 марта в кинотеатре «Знамя» (начало в 11 часов).

Фильм, снятый воспитанниками студии Олега Митяева «Светлое будущее» при поддержке РИА «Новый День», расскажет историю двух девочек, посещающих центр помощи «Звездный дождь»: одна – в роли воспитанницы, другая – в качестве волонтера по работе с подопечными.

Напомним, картина «Алена в стране чудес» получила главный приз Всероссийского детско-юношеского кинофестиваля «Зеркало будущего» в номинации «Лучший документальный фильм».

Также фильм стал лауреатом Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе – семья», конкурса детских медиа работ «Мне не всё равно» в рамках Всероссийского форума «Бумеранг», а также отмечен наградами Всероссийского фестиваля детского кино и телевидения «Таганайские музы».

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Мероприятие приурочено к Всемирному дню распространения информации об аутизме. В России до сих пор нет официальной статистики по этой проблеме, а аутизмом называют любое отклонение от нормы в поведении ребенка, не укладывающегося в известные схемы.

В Челябинской области численность детей с диагностируемым аутизмом приближается к 700 случаямб (10 лет назад их было в 10 раз меньше). При этом большинство родителей предпочитает не обращаться к медикам, тем более что никаких специальных программ лечения и коррекции в нашей стране не предлагают. Нет даже специальных учебных заведений, где бы с такими детьми работали предметно, исходя из их особенностей. При этом многие дети с расстройствами аутистического спектра вполне могли бы учиться в обычных школах (что, как правило, ускоряет процесс коррекции) по индивидуальным программам, но большинство школ отказываются от подобных учеников, ссылаясь на сложности образовательного процесса.

Дальше – больше. По достижению 18 лет ребенок с аутизмом признается отечественными психиатрами шизофреником, когда во всем мире уже доказано, что аутизм – не разновидность шизофрении. Страшный диагноз несет за собой признание человека недееспособным со всеми вытекающими последствиями.

Между тем, доказано, что среди аутистов выдающиеся способности встречаются в 10 раз чаще, чем среди «обычных» людей. Многие дети и взрослые имеют хороший умственный потенциал и творческие способности, демонстрируют отличную память, имеют математический склад ума, отлично ориентируются в информатике и программировании, очень педантичны и исполнительны, обладают лучшими способностями, чем «обычные» люди, в распознавании образов, логическом мышлении и в работе, требующей внимания к деталям.

Челябинск, Юлия Димова

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