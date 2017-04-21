В Копейске сгорел крупный мебельный цех

Публикации за 21.04.17

В копейском поселке сгорел мебельный цех.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, информация о пожаре в промзоне копейского поселка Бажово поступила на пункт связи сегодня в 04:21. Горело частное предприятие по производстве мебели.

Пламя охватило площадь в полторы тысячи квадратных метров. Существовала реальная угроза дальнейшего распространения огня на другие строения. Лишь в 07:00 было предотвращено расширение пожара и ликвидировано открытое горение.

«Пожар достаточно сложный по масштабам, большая площадь, – отметили в пресс-службе ведомства. – Много горючих материалов. Работать на этом объекте придется долго. На полную ликвидацию с проливкой и разборкой конструкций может потребоваться несколько часов. Но жителям поселка волноваться не стоит, угрозы отравления воздуха опасными веществами нет».

Челябинск, Виктор Елисеев

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