В Челябинской области на автодороге М-5 столкнулись четыре фуры и микроавтобус с пассажирами

Публикации за 10.05.17

В Ашинском районе на «дороге смерти» столкнулись четыре фуры и пассажирский микроавтобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 9 мая, около 20:30 неподалеку от города Сим по направлению движения в сторону Уфы. Южноуральцы рассказали о ДТП в социальных сетях.

По предварительным данным, у многотонного грузовика из Казахстана отказали тормоза, и он скатился под гору прямо на микроавтобус «Луидор», перевозивший пятерых пассажиров. Вылетев на встречку, микроавтобус столкнулся еще с тремя грузовиками.

По счастливой случайности, в жуткой аварии обошлось без жертв. Пострадал лишь водитель «Луидора», и то ему не потребовалась госпитализация: прибывшие на место ДТП врачи перебинтовали мужчину и направили на амбулаторное лечение. Судя по опубликованным фото, водителю микроавтобуса необычайно повезло: кабина его автомобиля практически полностью раздавлена.

По словам очевидцев, участок М-5, на котором произошло столкновение, очень коварный – много фур и узкая дорога, на которой постоянно происходят аварии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.05.17

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