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Публикации за 15.05.17

В Крыму увеличился шанс стать жертвой клеща

В Крыму увеличился шанс стать жертвой клеща

В Крыму увеличились шансы быть укушенным клещом.

Как передает корреспондент РИА , Роспотребнадзор установил, что область распространения иксодовых клещей на территории полуострова значительно расширилась.

Об этом свидетельствуют данные анализа, который показал, что большая часть паукообразных в этом году присосалась к своим жертвам во время их посещения горнолесной и предгорной зон, парков и скверов. В предыдущие годы, по информации службы, укусы клещей регистрировались в основном в эндемичных зонах Крыма.

«С начала года в лечебно-профилактические организации полуострова обратилось 979 человек, в том числе 520 детей, что не превышает среднемноголетние показатели», – сообщили в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Причем в 42% случаев исследования клещей на вирусоформность (в том числе снятых с укушенных людей), паукообразные оказывались инфицированы вирусом иксодового клещевого боррелиоза и бактерией гранулоцитарного анаплазмоза. На данный момент зарегистрирован всего один случай заболевания боррелиозом.

В то же время, на территории муниципалитетов уже начали проводить акарицидные обработки.

«По состоянию на 12 мая обработано 126,8805 га площади, в том числе в летних оздоровительных учреждениях – 10,431 га», – проинформировали в Роспотребнадзоре.

В службе рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты находясь на опасной в отношении клещей территории. А в случае если все же клещ присосался, то для исключения возможности заражения и прохождения ранней диагностики, следует сразу же обращаться к медикам.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 15.05.17

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