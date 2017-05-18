«Будем развивать детский спорт»: на ЧМК подтвердили отказ от финансирования молодежных команд

Публикации за 18.05.17

На Челябинском металлургическом комбинате подтвердили отказ от поддержки молодежных команд «Мечела».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пресс-службе ЧМК прокомментировали информацию о ликвидации молодежной и юниорской команд ХК «Мечел».

«В настоящее время рассматривается вопрос о пересмотре объемов и источников финансирования молодежной и юниорской команд хоккейного клуба «Мечел», – сообщили в пресс-службе предприятия. – В составе этих команд тренируются всего 47 хоккеистов в возрасте от 16 до 20 лет. По сути это профессиональные игроки. Затраты ЧМК на содержание команд только в этом сезоне составили порядка 16 миллионов рублей, что сопоставимо с объемами финансирования целой детской спортивной школы.

Сегодня в Челябинске пять детско-юношеских хоккейных школ, четыре из которых – муниципальные. И лишь школа олимпийского резерва «Мечел» находится на содержании промышленного предприятия. Комбинат планирует и дальше развивать свою детско-юношескую хоккейную школу, в командах которой бесплатно тренируются более 300 детей в возрасте от 5 до 16 лет. ЧМК считает одним из приоритетных направлений своей социальной политики развитие именно массового детского спорта, доступного для любого юного челябинца».

Челябинск, Виктор Елисеев

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