NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 18.05.17

«Будем развивать детский спорт»: на ЧМК подтвердили отказ от финансирования молодежных команд

«Будем развивать детский спорт»: на ЧМК подтвердили отказ от финансирования молодежных команд

На Челябинском металлургическом комбинате подтвердили отказ от поддержки молодежных команд «Мечела».

Как передает корреспондент РИА , в пресс-службе ЧМК прокомментировали информацию о ликвидации молодежной и юниорской команд ХК «Мечел».

«В настоящее время рассматривается вопрос о пересмотре объемов и источников финансирования молодежной и юниорской команд хоккейного клуба «Мечел», – сообщили в пресс-службе предприятия. – В составе этих команд тренируются всего 47 хоккеистов в возрасте от 16 до 20 лет. По сути это профессиональные игроки. Затраты ЧМК на содержание команд только в этом сезоне составили порядка 16 миллионов рублей, что сопоставимо с объемами финансирования целой детской спортивной школы.

Сегодня в Челябинске пять детско-юношеских хоккейных школ, четыре из которых – муниципальные. И лишь школа олимпийского резерва «Мечел» находится на содержании промышленного предприятия. Комбинат планирует и дальше развивать свою детско-юношескую хоккейную школу, в командах которой бесплатно тренируются более 300 детей в возрасте от 5 до 16 лет. ЧМК считает одним из приоритетных направлений своей социальной политики развитие именно массового детского спорта, доступного для любого юного челябинца».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.05.17

Жительницу Челябинской области лишили детского пособия из-за отказа отдать ребенка в детский сад. / В Златоусте найдена мертвой восьмилетняя девочка. / 17 мая ожидаются следующие события – Челябинск.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter