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Челябинск

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Публикации за 27.05.17

Weekend в Челябинске: анонс событий на 27 мая

Weekend в Челябинске: анонс событий на 27 мая

27.05.2017, суббота

  • 09:00 Челябинск – Открытие первенства Челябинской области по ракетомодельному спорту (ДЮСШ по техническим видам спорта, ул. Рождественского, 6)

  • 10:00 Челябинск – Учебно-тренировочные сборы на Всероссийскую олимпиаду роботов (ДЮТТ Челябинской области, ул. Черкасская, 1-«а»)

  • 10:00 Челябинск – Лекция-беседа на тему проблем донорства и трансплантации легких для родителей детей-инвалидов, столкнувшихся с проблемами тяжелых заболеваний (Челябинская детская областная клиническая больница, ул. Блюхера, 42-«а»)

  • 10:00 Челябинск – Забег в ползунках «Маленький чемпион -2017» (Легкоатлетический манеж УралГУФК, ул. Энгельса, 22)

  • 10:00 Челябинск – Благотворительная акция «Белый цветок» (Городской парк имени Пушкина)

  • 11:00 Южноуральск – Открытие первенства Челябинской области по судомодельному спорту (Южноуральск, летний лагерь «Лесная сказка»)

  • 11:00 Челябинск – Митинг, посвященный Дню военного автомобилиста (территория бывшего Челябинского высшего военного автомобильного командно-инженерного училища, пр. Победы, 187, вход со стороны Свердловского пр., КПП №1)

  • 12:00 Челябинск – Открытие памятной доски на центральном КПП училища (со стороны Свердловского проспекта), посвященной периоду размещения училища в военном городке Красных казарм с 1944 года по 2010 год (территория бывшего Челябинского высшего военного автомобильного командно-инженерного училища, пр. Победы, 187, вход со стороны Свердловского пр., КПП №1)

  • 12:00 Челябинск – Городской праздник, посвященный Дню российского предпринимательства (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина)

  • 12:00 Челябинск – Торжественное закрытие VIII Чемпионата по проектному управлению PMCup среди школьных команд на Кубок губернатора Челябинской области, подведение итогов и награждение команд-победителей (ЮУрГУ, пр. Ленина, 78-«в», конференц-зал «СИГМА»)

  • 12:00 Челябинск – Фестиваль детского народного творчества «Весенний хоровод» (Городской сад имени Пушкина)

Челябинск. Другие новости 26.05.17

Первый частный телеканал Челябинска закрывают. / На Южном Урале «убитые» дороги растянулись на 208 километров (ФОТО). / Прокуратура начала проверку челябинского кафе, в которое не пустили инвалида-колясочника.

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