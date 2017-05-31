31 мая ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 31.05.17

31.05.2017, среда

09:30 Челябинск – V Межрегиональный форум по повышению доступности энергетической инфраструктуры (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 и 4 этаж)

10:00 Челябинск – Контрольное мероприятие по проверке качества нового дорожного покрытия по ул. Кожзаводская (встреча – на парковке ТЦ «Хоум Центр», ул.Кожзаводская, 96)

10:30 Челябинск – Заседание комиссии по делам несовершеннолетних по вопросу путей предупреждения ситуаций, связанных с беспорядками на «последних звонках» и фестивале красок (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

12:00 Челябинск – Подписание соглашения о взаимодействии между администрацией Челябинска с епархией Русской православной церкви (МБУ Комплексный центр социального обслуживания населения по Калининскому району, ул. Каслинская, 15)

12:30 Челябинск – Пресс-конференция «Как соблюдаются права детей в Челябинской области?» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная росту инвалидизации детей в Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

16:00 Челябинск – Сотрудники ледовой арены «Трактор», хоккейного клуба «Трактор», фанаты клуба – «Сектор А» высадят ели на прилежащей к арене территории (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинску, 38)

Челябинск. Другие новости 30.05.17

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