Жители Еманжелинска лишились тепла и воды из-за кражи 60 миллионов у поставщика газа

Публикации за 31.05.17

В Еманжелинске коммунальщиков, лишивших горожан коммунальных благ, уличили в краже 60 миллионов рублей.

Как cообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, в апреле текущего года семь котельных города, эксплуатируемых ООО «Уралсервис», преждевременно остановили работу из-за задолженности по оплате поставки газа перед ООО «НОВАТЭК». В результате в 80% многоквартирных домов и соцучреждениях были отключены отопление и горячее водоснабжение.

В ходе проверки установлено, что собственники квартир своевременно оплачивали потребляемые энергоресурсы, собираемость платежей составила 90%. «При этом полученные от жителей средства должностные лица ООО «Уралсервис» использовали в иных целях, поскольку на счетах предприятия этих денег нет», – отмечают в прокуратуре.

Впоследствии материалы проверки направили в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Коммунальщиков обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Также прокурор направил иск в суд с требованием обязать ООО «Уралсервис» возобновить подачу горячей воды в многоквартирные дома Еманжелинска. В адрес главы города внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства.

Ход расследования уголовного дела и рассмотрение актов прокурорского реагирования взяты на контроль.

Челябинск, Юлия Димова

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