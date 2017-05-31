На Южном Урале осудили главаря банды, расхищавшей фуры с продуктами и косметикой

Публикации за 31.05.17

В Челябинской области осудили серийного грабителя, похищавшего грузы у дальнобойщиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Увельского районного суда, житель Златоуста признан виновным в шести эпизодах краж в составе организованной преступной группы.

В суде установлено, что в феврале 2016 года ранее судимый южноуралец, «авторитет в криминальном мире», с двумя подельниками опустошал грузовики, оставленные на неохраняемых стоянках и обочинах дорог.

За три последующих месяца разбойники похитили продукты питания, косметическую и журнальную продукцию из шести большегрузов. Причиненный потерпевшим ущерб составил более 500 тысяч рублей.

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В ходе предварительного следствия обвиняемый заключил досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело рассматривалось в сокращенном порядке – без исследования доказательств.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел активное способствование раскрытию преступления, в том числе изобличение других членов банды, розыск похищенного у дальнобойщиков имущества, явку с повинной по одному из эпизодов краж, положительные характеристики и частично возмещенный ущерб.

Суд назначил главарю банды наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии общего режима.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Челябинск, Юлия Димова

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