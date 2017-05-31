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Челябинск

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Публикации за 31.05.17

Главный инженер златоустовского предприятия, «подаривший» дорогостоящий станок частной фирме, предстанет перед судом

Главный инженер златоустовского предприятия, «подаривший» дорогостоящий станок частной фирме, предстанет перед судом

В Челябинской области будут судить инженера предприятия, сдавшего в аренду казенное оборудование.

Как уже сообщало РИА , сотрудника, исполнявшего обязанности главного инженера промышленного предприятия Златоуста, обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, летом 2014 года мужчина передал в аренду коммерческой организации дорогостоящий токарно-карусельный станок, купленный за счет бюджетных ассигнований в рамках федеральной инвестиционной программы.

В общей сложности, третьи лица использовали данное оборудование на протяжении двух лет. За это время владелец станка потерял более 5 миллионов рублей.

«Новый День – Челябинск» , и

Как сообщили РИА в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, в ходе расследования гендиректору предприятия внесено представление об устранении причин, способствовавших совершению преступления.

После утверждения обвинительного заключения материалы дела переданы на рассмотрение в суд.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 31.05.17

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