Самые крутые слухи недели: «Найдутся и те, кто придет за тобой»

«В очередь, сукины дети, в очередь!»

Еще не «привлекавшиеся» члены команды Юревича уже даже не гадают, за кем их них «придут» завтра. Ситуация вокруг «дома Мелехина», «земель Буйновского» вызывает оторопь даже у выживших ветеранов бизнес-битв 1990-х. Так что все еще не разоренные и не бездомные «Мишины люди» пакуют чемоданы. Кто- то надеется затеряться в Крыму или «реабилитироваться» перед нужными людьми в Сочи. Большая же часть подумывает о радикальной смене ПМЖ . Тот же Мелехин, болтают, планирует уехать в Израиль. Равно, как и Буйновский. Меж тем, по слухам, следующим в очереди на «неприятности», как ни странно, Олег Грачев, который, говорят, полагает, что его художества относительно «мочилова» предоблсуда – «преданья старины глубокой»».

Однако ни Федор Вяткин, ни его многочисленные друзья из разряда богатых и влиятельных россиян так не считают. Правда, сплетники утверждают, Грачев с некоторых пор активно сотрудничает со следствием: «Мол, бывший шеф поймет и не осудит», но пока эта его лояльность не является индульгенцией для обиженного судьи и К.

Тихо слиться или сильно потратиться?

Вот в чем главный вопрос на сегодня для главного акционера РМК – застрельщика одиозного проекта по строительству на многострадальной земле южноуральской Томинского ГОКа. Инсайдеры рассказывают, что предстоящие выборы главы государства провоцируют новый виток недоверия федеральных властей к инициаторам воплощения этого проекта. Впрочем, частично обострение это связано не с недовольством южноуральцев, а с тем, что экологическая непрозрачность проекта озаботила соседей – власти Казахстана и потенциальных инвесторов ряда региональных проектов из Китая. Соответственно, разные товарищи из Кремля запросили дополнительную информацию о проекте не только у разработчиков, но и у всяких разных экспертов. Мол, Димон Димоном, – поддержал эту идею своих выдвиженцев Алтушкина и Юревича и поддержал, а у нас тут свой босс есть. И мы просчитываем его, а значит и свои карьерные риски. А, мол, по оценкам наших мозголомов, слишком многое не сходится в бумагах и словах будущих владельцев производства. И не очень понятно, готовы ли они потратиться на реально продвинутый ГОК. В этой ситуации Алтушкин, чьи финансовые возможности ограничены имеющимися кредитами, говорят, подумывает: тихо слить этот скандальный проект или таки довести работу до совершенства, сделав дополнительный заем средств?!

Великий и …прибыльный

Говорят, в областном центре и Магнитогорске возрастает спрос на преподавателей русского языка как иностранного. И связано это с тем фактом, что, выполняя требования федерального Минобраза, южноуральские вузы набирают на платной основе студентов – иностранцев. Немного африканцев, чуть побольше китайцев, но в основном абитуру из Таджикистана и Узбекистана. А эти потенциальные инженеры и филологи в большинстве очень плохо или еще хуже знают русский язык. Поскольку даже в самых благополучных вузах так любят деньги, что не предоставляют в первый год пребывания «иностранцам» бесплатное изучение русского языка – как это делают в приличных странах – а сразу же отправляют студентов слушать профильные дисциплины на русском – возникает конфликт интересов, а точнее, профанация высшего образования. Этим уже озаботилась новая «госпожа министерша»: ее подчиненные начинают тотальную проверку по соответствующему поводу в вузах. Но и вузовские администраторы держат ушки на макушке – решили за лето наверстать упущенное – подтянуть «басурман» по «великому и могучему». Занятно, что некоторые из «незнаек» русского уже дотянули до диплома! А многие и получили его вожделенный!

Однако!

Говорят, что чрезвычайно активный и политически озабоченный руководитель челябинской ГТРК Петр Васильев, присланный на подмогу южноуральскому радио и телевидения из Ставрополья, вскоре сменит чекиста Литвинова на посту руководителя местного общественного рудимента «За возрождение Урала». Говорят, что сам Литвинов как-то утомился на этой работе. Особенно его напрягают вопросы экологической направленности. А Васильев, де, пятки рвет. Сначала нарисовал радужные перспективы превращения провинциального движения в мощный мейнстрим федерального уровня Мякушу, потом задействовал ресурсы своих любимых политиков – Ирины Гехт и Владимира Бурматова, но главное, предлагает местным властям – как идеологический перманентный рупор для ЗВУ – все программы вверенной его попечениям телерадиокомпании.

Внимание! Редакция «Новый День – Челябинск» за содержание и достоверность информации, опубликованной в проекте «Самые крутые слухи недели», ответственности не несет.

Челябинск. Другие новости 28.06.17

Два жителя Магнитогорска пойдут под суд за помощь убийце в сокрытии трупа. / Трое южноуральцев осуждены за кражу четырех тонн арматуры. / Южноуралец три года насиловал дочь-подростка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»