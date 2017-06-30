После разгрома мемориала «Вечный огонь» в Южноуральске возбуждено уголовное дело

Полиция задержала подростков, устроивших погром на мемориале «Вечный огонь» в Южноуральске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция Южноуральска задержала двух пятнадцатилетних местных жительниц, причастных к осквернению Вечного огня.

Со слов подростков, поджог венка они совершили после распития спиртных напитков, желая привлечь внимание прохожих.

Напомним, о разгроме мемориала местные жители сообщили в полицию 28 июня. На мемориальном комплексе был сожжен венок и разбиты облицовочные плиты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, классифицируемого частью 2 статьи 214 Уголовного кодекса РФ (вандализм, совершенный группой лиц). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

В настоящее время решается вопрос о постановке данных лиц на профилактический учет в группу по делам несовершеннолетних МО МВД. Кроме этого, за нахождение в ночное время в общественном месте без сопровождения родителей (законных представителей), отсутствие надлежащего контроля за своими детьми и распитие подростками алкогольных напитков, на законных представителей девушек составлены протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 5.35 (неисполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетних детей) и статьи 20.22 (употребление алкогольных и спиртосодержащих напитков лицами, не достигшими 16-летнего возраста) Кодекса об административных правонарушениях российской федерации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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