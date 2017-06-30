В Брединском районе крупный град обрушился на десяток сел

В Брединском районе объявлен режим ЧС из-за крупного града.

Как cообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, стихия обрушилась на муниципалитет 29 июня во второй половине дня.

В результате выпадения осадков в виде ливней с градом размером до 7 сантиметров с порывами ветра 16-21 метров в секунду повреждены сельскозяйственные культуры (фуражное зерно: ячмень, пшеница, рожь) на площади более 2,7 тысячи гектаров. Серьезный ущерб причинен и имуществу жителей.

По предварительным данным, повреждены кровли и остекление в 12 населенных пунктах Брединского района. Информации о погибших и пострадавших нет.

Также в результате непогоды без света остался поселок Ясные поляны. На место аварии выехали две бригады энергетиков.

Вечером 29 июня на заседании КЧС принято решение о введении в муниципалитете режима чрезвычайной ситуации.

Местные жители делятся в соцсетях фотографиями сорванных крыш домов, разбитых окон, пострадавших садовых посадок. «Чечня вчера была», – прокомментировал «бомбардировку» осадками житель района. «А у меня кролика градом убило», – написал брединский школьник.

По данным МЧС, в настоящее время работает межведомственный оперативный штаб по ликвидации последствий произошедшего. «Организовано взаимодействие со старостами населённых пунктов, оперативными группами Карталинского пожарно-спасательного гарнизона для уточнения сложившейся обстановки, – уточнили в ведомстве. – Созданы рабочие группы и комиссия по оценке материального ущерба. Очередное заседание районной комиссии по ликвидации последствий ЧС запланировано на 11 часов 30 июня».

Челябинск, Юлия Димова

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